Охорона Зеленського не пускала ЗСУ до пам'ятника в День Крут: спливло скандальне відео

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як охорона президента України Володимира Зеленського затримує воїнів ЗСУ, які хотіли покласти лампадки біля пам'ятника Героям Крут.

Скандальний ролик опублікував на своїй сторінці у Facebook майор ЗСУ Роман Ковальов, якому раніше оголосили сувору догану за критику президента в інтернеті (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як співробітники держохорони підходять до військовослужбовців і забороняють пройти їм до пам'ятника, поки там знаходиться президент. Свої дії вони аргументують тим, що триває охоронний захід.

Охоронці Зеленського не пускали воїнів до пам'ятника Скріншот відео

Тим часом військові відзначили, що вони мають право вшанувати пам'ять полеглих Героїв без будь-яких обмежень і підкреслили, що є учасниками війни за незалежність України на Донбасі. У підсумку після нетривалої словесної суперечки охорона Зеленського все ж пустила захисників. Однак трапилося це тільки після того, як перша особа держави поїхала з меморіалу.

"Л – лицемірство. Президент України Зеленський, з нагоди річниці бою під Крутами, у своєму Facebook, зокрема, написав: "Ми віддаємо шану стійкості й мужності молодих хлопців, які так само, як сьогоднішні захисники України на сході, є гідним прикладом нашим майбутнім поколінням". А ось вам свіже відео, яке підтверджує, як саме президент і його охорона "шанують захисників", – обурився Ковальов.

У коментарях під опублікованим відео інші українці також обурилися такою поведінкою охоронців і висловили невдоволення безпрецедентними заходами безпеки щодо президента в його власній країні.

"Народний президент", "Слуга до судом боїться свого народу", "А коли він балотувався, то робив акцент саме на тому, що він звичайна людина з народу. Хіба людина з народу боїться так свого народу?" – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 грудня у мережі спалахнув скандал через безпрецедентні заходи безпеки під час візиту Зеленського в Міноборони і Генштаб.

Він прибув туди на урочисті заходи з нагоди Дня Збройних сил України. Главу держави супрводжували два автобуси охорони, яка повністю роззброїла військовослужбовців, котрі охороняють територію Міноборони і Генштабу.

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