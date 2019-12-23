Офшорний президент: з'явилося розслідування про статки Зеленського

Президент Володимир Зеленський володіє активами на загальну суму близько 16,2 мільйонів доларів.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Прямий доказ". Журналісти припускають, що президент може ухилятися від сплати податків (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

У декларації за 2018 рік президент вказав будинок під Києвом, кілька квартир у столиці, квартиру дружини в Ялті на майже 130 кв. м. та низку нерухомості за кордоном.

Також Зеленські з 2014 року орендують квартиру у Великій Британії площею 91 кв.м, вартість якої становить 42 млн грн.

Володимир Зеленський

Крім того, подружжя вказало серед об'єктів незавершеного будівництва п'ять готельних номерів у Грузії загальною площею 218 кв. м., які записані на компанію Film Heritage inc (зареєстрована в офшорній території Белізу).

Зеленським належать дві квартири у Києві площею майже 284 та 131 кв. м. Ще двома квартирами (254 та 198 кв. м.) президент співволодіє з давніми бізнес-партнерами Сергієм та Борисом Шефірами, а одна квартира у 269 кв. м записана на кіпрську компанію Aldorante Limited, бенефіціарами якої вказали себе Зеленські.

А також італійський маєток на узбережжі Тірренського моря вартістю 3,8 млн євро.

Зазначимо, що найбільше покупок і накопичень подружжя Зеленських зробили у період з 2014 по 2018 роки. Як з'ясувалося, Володимир Зеленський володіє активами на загальну суму близько $16,2 млн. Він разом із дружиною має також борг близько 2,1 млн євро.

Однак, як з'ясувалося, усі компанії, що належать Зеленському, за останні 5 років припинили показувати обороти. У звітах зазначено, що компанії мають у штаті по 1-2 особи. Крім того, власності в імперіях Зеленського, як такої немає – ні концертних залів, ні музичних центрів, ні студій звукозапису. На балансі лише 2 авто.

За основним місцем роботи, а це "Квартал 95", Зеленський торік заробив 62,2 млн та ще 6,5 млн доходу від підприємницької діяльності. Його дружина заробила 4,9 млн. Разом з тим, загальна вартість елітної нерухомості подружжя складає 13 мільйонів доларів.

Як писав OBOZREVATEL:

Журналісти програми "Схеми" у своєму розслідуванні повідомили про наявність у Зеленського активів, пов'язаних із кіновиробництвом на території країни-агресора.

Натомість Зеленський у коментарі журналістам заявив, що інформація про роботу його підприємств у Росії — це неправда. "Я з ними не працюю. Успіхів вам", – сказав він.

Пізніше з'ясувалося, що Зеленський отримує кошти з Росії тільки у вигляді роялті (ліцензійної винагороди за використання авторських прав).

24 січня Зеленський заявив, що виходить зі складу акціонерів кіпрської компанії Green Family LTD, яка володіє компанією "Грін Філмс", що знімає фільми на території Росії.

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