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23 грудня • оновлено в 16:06
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Офшорний президент: з'явилося розслідування про статки Зеленського

9.1т
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Президент Володимир Зеленський володіє активами на загальну суму близько 16,2 мільйонів доларів.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Прямий доказ". Журналісти припускають, що президент може ухилятися від сплати податків (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

У декларації за 2018 рік президент вказав будинок під Києвом, кілька квартир у столиці, квартиру дружини в Ялті на майже 130 кв. м. та низку нерухомості за кордоном.

Також Зеленські з 2014 року орендують квартиру у Великій Британії площею 91 кв.м, вартість якої становить 42 млн грн.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Крім того, подружжя вказало серед об'єктів незавершеного будівництва п'ять готельних номерів у Грузії загальною площею 218 кв. м., які записані на компанію Film Heritage inc (зареєстрована в офшорній території Белізу).

Зеленським належать дві квартири у Києві площею майже 284 та 131 кв. м. Ще двома квартирами (254 та 198 кв. м.) президент співволодіє з давніми бізнес-партнерами Сергієм та Борисом Шефірами, а одна квартира у 269 кв. м записана на кіпрську компанію Aldorante Limited, бенефіціарами якої вказали себе Зеленські.

А також італійський маєток на узбережжі Тірренського моря вартістю 3,8 млн євро.

Зазначимо, що найбільше покупок і накопичень подружжя Зеленських зробили у період з 2014 по 2018 роки. Як з'ясувалося, Володимир Зеленський володіє активами на загальну суму близько $16,2 млн. Він разом із дружиною має також борг близько 2,1 млн євро.

Однак, як з'ясувалося, усі компанії, що належать Зеленському, за останні 5 років припинили показувати обороти. У звітах зазначено, що компанії мають у штаті по 1-2 особи. Крім того, власності в імперіях Зеленського, як такої немає – ні концертних залів, ні музичних центрів, ні студій звукозапису. На балансі лише 2 авто.

За основним місцем роботи, а це "Квартал 95", Зеленський торік заробив 62,2 млн та ще 6,5 млн доходу від підприємницької діяльності. Його дружина заробила 4,9 млн. Разом з тим, загальна вартість елітної нерухомості подружжя складає 13 мільйонів доларів.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Pooh Vini
Pooh Vini
Скользкий и липкий презерватив у руля
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а налоги кто платить будет?
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Или ваш п*пик будет не доволен ?
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