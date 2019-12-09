Офіційно розпочалася зустріч Зеленського та Макрона у Парижі

У понеділок, 9 грудня, у Парижі (Франція) розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та голови Франції Еммануеля Макрона у рамках "нормандського саміту".

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"Тут відбудеться зустріч чотирьох лідерів країн-учасниць нормандського формату: президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона, федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Російської Федерації Володимира Путіна. Головне питання на порядку денному – обговорення подальших кроків і термінів встановлення миру на Донбасі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після завершення саміту буде підготовлене комюніке. Також Зеленський візьме участь у спільній пресконференції з лідерами країн саміту.

Зеленський і Макрон

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін зустрінеться з главою України Володимиром Зеленським у понеділок, 9 грудня, у Парижі після переговорів лідерів "нормандської четвірки".

При цьому президент Зеленський планує обговорити чотири ключові питання, серед яких буде обмін полоненими.

При цьому журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов попередив, що переговори президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна на "нормандському саміті" не призведуть до встановлення миру на Донбасі.

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