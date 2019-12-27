Офіс Зеленського закликали публічно відповісти на прямі погрози Путіна

Від Офісу президента України Володимира Зеленського зажадали відповіді на заяву глави Кремля Володимира Путіна про "споконвічні російські території" Причорномор'я.

Свої вимоги у Facebook висунув журналіст та прессекретар п'ятого президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко.

У такий спосіб він підтримав мера Херсона Володимира Ніколаєнка, який відповів Путіну, що "споконвічні російські території – це болота під Москвою".

"Ці слова хотілося почути від центральної влади: від офісу президента або від МЗС. Але вони зачаровані Парижем. Тому мовчать. Тим сильніше звучить голос мера Херсона", – зазначив Цеголко.

Пост журналіста в соцмережі набрав понад 370 лайків і майже 90 поширень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня президент РФ Володимир Путін на пресконференції назвав Причорномор'я і східну частину України "споконвічно російськими територіями" і пообіцяв розібратися з цим.

У партії "Європейська солідарність" вимагали від Зеленського дати публічну оцінку таким заявам. Але поки від Офісу президента не надходило офіційної відповіді.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!