Офіс президента підтвердив інформацію про відставку Данилюка

В Офісі президента України заявили, що інформація про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) відповідає дійсності.
Таке повідомлення з'явилося на офіційному Telegram-каналі ОПУ. Нижче публікуємо повний текст заяви.
"Щодо інформації про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України повідомляємо: відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США з метою участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Президент розгляне її після повернення до Києва", – йдеться в повідомленні.
Олександр Данилюк
"24 канал"
Крім того, це підтвердив і сам Данилюк на особистій сторінці у Facebook. "Інформацію щодо заяви про мою відставку підтверджую. Залишаюся на роботі до рішення президента", – написав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Данилюк нібито має намір стати послом України у Великобританії або США. Сам глава РНБО іронічно відреагував на цю інформацію.
Нагадаємо, що ексочільник Мінфіну Данилюк, який відповідав у команді президента України Володимира Зеленського за міжнародну, фінансову й економічну діяльність, був призначений секретарем РНБО 22 травня.
Пізніше Данилюк розкрив розмір зарплати на посаді секретаря РНБО.
Також глава відомства представив новий план розвитку Донбасу.
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