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27 вересня • оновлено в 18:45
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Офіс президента підтвердив інформацію про відставку Данилюка

11.5т Читати матеріал російською

В Офісі президента України заявили, що інформація про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) відповідає дійсності.

Таке повідомлення з'явилося на офіційному Telegram-каналі ОПУ. Нижче публікуємо повний текст заяви.

"Щодо інформації про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України повідомляємо: відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США з метою участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Президент розгляне її після повернення до Києва", – йдеться в повідомленні.

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк

"24 канал"

Крім того, це підтвердив і сам Данилюк на особистій сторінці у Facebook. "Інформацію щодо заяви про мою відставку підтверджую. Залишаюся на роботі до рішення президента", – написав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Данилюк
Місце
Україна
Теги
Офіс президента РНБО
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Місія МВФ поїхала, помахавши ручкою, без обіцянок і пробачень. Отже, питання Приватбанку залишається відкритим. А Данилюк не хоче нести за це відповідальність. Кожному 73% зедебілу бажаю на його голову метеорит вагою тієї пачки грошей, які Ко вкрав у кожного українця.
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Данилюк і Ко мають протилежні погляди на ситуацію з Приватбанком. А розвиток цієї ситуації впливає на економічну стабільність і безпеку України а, отже, є предметом розгляду РНБО. Схоже, Ко пошле Данилюка подалі хоч послом, хоч туди, куди показує його галстук.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
И все-таки первый пошел! Ему не привыкать. уже выгоняли!
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