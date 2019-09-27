Офіс президента підтвердив інформацію про відставку Данилюка

В Офісі президента України заявили, що інформація про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) відповідає дійсності.

Таке повідомлення з'явилося на офіційному Telegram-каналі ОПУ. Нижче публікуємо повний текст заяви.

"Щодо інформації про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України повідомляємо: відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США з метою участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Президент розгляне її після повернення до Києва", – йдеться в повідомленні.

Олександр Данилюк "24 канал"

Крім того, це підтвердив і сам Данилюк на особистій сторінці у Facebook. "Інформацію щодо заяви про мою відставку підтверджую. Залишаюся на роботі до рішення президента", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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