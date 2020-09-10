Офіс президента офіційно заявив про зрив інспекції позицій ЗСУ

Офіс президента України офіційно підтвердив зрив інспекції позицій ЗСУ разом із представниками координатора від ОБСЄ в районі села Шуми Донецької області.

Як повідомляє пресслужба ОПУ, терористи "Л/ДНР" не очікували конструктивної позиції України.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня отримали від них низку вимог, що суперечать одна одній, спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню та ще більше принижують ОБСЄ як авторитетного та об’єктивного посередника. Саме тому погодженого в межах безпекової підгрупи ТКГ виключно "одноразового інспектування" виключно однієї точки не відбудеться. У зв’язку з постійною зміною запитів російської сторони", – йдеться в повідомленні.

В ОПУ підкреслили, що ОБСЄ неодноразово підтверджувала, що українська сторона жодним чином не порушувала умов режиму припинення вогню на Донбасі.

"Якщо в Донецьку не здатні знайти на мапі Європи населений пункт Шуми Донецької області, претензії щодо якого ми чули неодноразово, й тепер у випадковому порядку обирають нові населені пункти для інспектування, то можемо хіба що поспівчувати", – вказано в інформації.

Наголошується, що українська сторона, відповідно, звернулася з пропозицією дзеркально подивитися на райони розташування террористів у яких моніторингова місія дійсно фіксувала факти наявності порушень.

"Однак адекватної відповіді ми не отримали. Запропонований формат передбачав технічний характер таких дій, а саме: у цивільному одязі, без одіозних представників. Суто технічна процедура. Однак на сьогодні це неможливо з об’єктивних причин. Ключова з яких – відсутність порушень з нашого боку. Карантинні обмеження також впливають на деталі того, як могло б відбутися інспектування в районі Шумів", – додали в Офісі президента.

В ОПУ резюмували, що Росія та терористи фактично відмовились виконувати умови досягнутих домовленостей, тому інспекція в районі Шумів Донецької області наразі не може бути проведена.

Відзначимо, що OBOZREVATEL першим повідомив, що призначена спільна інспекція ЗСУ разом з представниками координатора від ОБСЄ в районі села Шуми Донецької області 10 вересня не відбудеться.

Також глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про зрив Росією домовленостей про інспекцію позицій ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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