"Одні серіали закінчуються, а наш триває": в ЦВК зробили важливу заяву про дострокові вибори в Раду

Виборчий процес на позачергових виборах до Верховної Ради почнеться 24 травня, наступного дня після публікування указу президента України Володимира Зеленського.

Про це на брифінгу 23 травня повідомила глава ЦВК Тетяна Сліпачук. Вона підкреслила, що указ уже був опублікований у газеті "Урядовий кур'єр" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Деякі серіали закінчуються, я маю на увазі "Гру престолів", а наш із вами триває", – зазначила вона під час брифінгу.

Крім того, Сліпачук підкреслила, що оскарження указу Зеленського про розпуск Ради Верховним Судом не може зупинити виборчий процес. Позачергові вибори відбудуться у будь-якому випадку.

Зеленський і Верховна Рада, ілюстрація obozrevatel

Глава ЦВК також звернула увагу, що за чинною системою закупівель комісія не встигне підготуватися до позачергових виборів.

Як писав OBOZREVATEL:

21 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Пізніше він провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Ради, про який заявив під час своєї інавгурації.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект президента Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

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