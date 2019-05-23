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"Одні серіали закінчуються, а наш триває": в ЦВК зробили важливу заяву про дострокові вибори в Раду

10.8тЧитати матеріал російською

Виборчий процес на позачергових виборах до Верховної Ради почнеться 24 травня, наступного дня після публікування указу президента України Володимира Зеленського.

Про це на брифінгу 23 травня повідомила глава ЦВК Тетяна Сліпачук. Вона підкреслила, що указ уже був опублікований у газеті "Урядовий кур'єр" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Деякі серіали закінчуються, я маю на увазі "Гру престолів", а наш із вами триває", – зазначила вона під час брифінгу.

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Крім того, Сліпачук підкреслила, що оскарження указу Зеленського про розпуск Ради Верховним Судом не може зупинити виборчий процес. Позачергові вибори відбудуться у будь-якому випадку.

Зеленський і Верховна Рада, ілюстрація

Зеленський і Верховна Рада, ілюстрація

obozrevatel

Глава ЦВК також звернула увагу, що за чинною системою закупівель комісія не встигне підготуватися до позачергових виборів.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 21 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

  • Пізніше він провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Ради, про який заявив під час своєї інавгурації.

  • 22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект президента Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Конечно продолжается и этот сериал "Слуга народа"!! =)) Всё авторы и актёры во власти!! =))
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Все попали в котел Коломойского.
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Стук Кастрюль, Ах-ха)) хуй тебе чеченский на все кацапское рыло, что б башка ЛАПОТНАЯ некачалась!!! =))))
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