Одіозний суддя Вовк знову очолив Окружний адмінсуд Києва

Суддя Павло Вовк знову став головою Окружного адміністративного суду міста Києва.

Його обрали на зборах суддів, що відбулися у вівторок, 21 січня, повідомляє пресслужба ОАСК.

"Шляхом таємного голосування зборами суддів був обраний голова суду. 39 із 42 присутніх віддали свій голос за Павла Вовка", – йдеться в повідомленні.

Павло Вовк народився 7 липня 1978 року в Краматорську Донецької області. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Працював у прокуратурі, був помічником нардепа Сергія Ківалова, з 2007 року – суддя ОАСК. У березні 2015 року Вовк був обраний головою Окружного адмінсуду Києва.

В липні 2019 року голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка звинуватили в тиску й втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, де він повинен був проходити профоцінювання.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 липня Національні антикорупційне бюро України провело в будівлі ОАСК обшуки в рамках справи про можливі кримінальні порушення голови суду та його суддів.

30 липня Генеральна прокуратура України викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для вручення підозр.

2 серпня чолі Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку вручили підозри в можливих злочинах.

Раніше 1 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк склав повноваження. Однак Вища рада правосуддя відмовився усувати Вовка від виконання ним суддівських функцій.

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