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21 січня • оновлено в 14:40
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Одіозний суддя Вовк знову очолив Окружний адмінсуд Києва

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Суддя Павло Вовк знову став головою Окружного адміністративного суду міста Києва.

Його обрали на зборах суддів, що відбулися у вівторок, 21 січня, повідомляє пресслужба ОАСК.

"Шляхом таємного голосування зборами суддів був обраний голова суду. 39 із 42 присутніх віддали свій голос за Павла Вовка", – йдеться в повідомленні.

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Павло Вовк народився 7 липня 1978 року в Краматорську Донецької області. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Працював у прокуратурі, був помічником нардепа Сергія Ківалова, з 2007 року – суддя ОАСК. У березні 2015 року Вовк був обраний головою Окружного адмінсуду Києва.

В липні 2019 року голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка звинуватили в тиску й втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, де він повинен був проходити профоцінювання.

Суддя Павло Вовк

Суддя Павло Вовк

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 26 липня Національні антикорупційне бюро України провело в будівлі ОАСК обшуки в рамках справи про можливі кримінальні порушення голови суду та його суддів.

  • 30 липня Генеральна прокуратура України викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для вручення підозр.

  • 2 серпня чолі Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку вручили підозри в можливих злочинах.

  • Раніше 1 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк склав повноваження. Однак Вища рада правосуддя відмовився усувати Вовка від виконання ним суддівських функцій.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Вовчий суд !
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фил филька
фил филька
может все таки получиться у него посадить петьку и прочих турчиновых
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