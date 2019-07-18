Одіозний суд дав відмашку: ЦВК зобов'язали зареєструвати Онищенка кандидатом у нардепи

Шостий апеляційний адмінсуд зобов'язав ЦВК зареєструвати кандидатом на позачергові вибори до Верховної Ради України нардепа-утікача, олігарха Олександра Онищенка.
Про це повідомив представник "Платформи прав людини" Олександр Бурмагін на своїй сторінці у Facebook.
Олександр Онищенко
"Українська правда"
Зокрема вказаним рішенням суд зобов'язує ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом у депутати від "Соціалістичної партії України", зазначив активіст, опублікувавши відповідні документи.
Рішення суду щодо Онищенка
Facebook Олександра Бурмагіна
Рішення суду щодо Онищенка
Facebook Олександра Бурмагіна
Як повідомляв OBOZREVATEL:
одіозний нардеп і олігарх Олександр Онищенко отримав судове рішення про те, що він нібито не приховується від українського правосуддя в Європі, а представляє країну на спортивних змаганнях.
Центральна виборча комісія оскаржила рішення суду щодо реєстрації нардепа-утікача Онищенка кандидатом на позачергових виборах в Раду.
ЦВК знову відмовила скандальному Онищенку йти у ВРУ.
Верховний суд України визнав законною відмову ЦВК зареєструвати олігарха Онищенка на вибори в Раду, закривши для нього шлях в депутати.
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