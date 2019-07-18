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Одіозний суд дав відмашку: ЦВК зобов'язали зареєструвати Онищенка кандидатом у нардепи

2.4т Читати матеріал російською

Шостий апеляційний адмінсуд зобов'язав ЦВК зареєструвати кандидатом на позачергові вибори до Верховної Ради України нардепа-утікача, олігарха Олександра Онищенка.

Про це повідомив представник "Платформи прав людини" Олександр Бурмагін на своїй сторінці у Facebook.

Олександр Онищенко

Олександр Онищенко

"Українська правда"

Зокрема вказаним рішенням суд зобов'язує ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом у депутати від "Соціалістичної партії України", зазначив активіст, опублікувавши відповідні документи.

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Рішення суду щодо Онищенка

Рішення суду щодо Онищенка

Facebook Олександра Бурмагіна

Рішення суду щодо Онищенка

Рішення суду щодо Онищенка

Facebook Олександра Бурмагіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Онищенко
Місце
Україна
Тег
ЦВК
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