Одіозний суд дав відмашку: ЦВК зобов'язали зареєструвати Онищенка кандидатом у нардепи

Шостий апеляційний адмінсуд зобов'язав ЦВК зареєструвати кандидатом на позачергові вибори до Верховної Ради України нардепа-утікача, олігарха Олександра Онищенка.

Про це повідомив представник "Платформи прав людини" Олександр Бурмагін на своїй сторінці у Facebook.

Олександр Онищенко "Українська правда"

Зокрема вказаним рішенням суд зобов'язує ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом у депутати від "Соціалістичної партії України", зазначив активіст, опублікувавши відповідні документи.

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Рішення суду щодо Онищенка Facebook Олександра Бурмагіна

Рішення суду щодо Онищенка Facebook Олександра Бурмагіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

одіозний нардеп і олігарх Олександр Онищенко отримав судове рішення про те, що він нібито не приховується від українського правосуддя в Європі, а представляє країну на спортивних змаганнях.

Центральна виборча комісія оскаржила рішення суду щодо реєстрації нардепа-утікача Онищенка кандидатом на позачергових виборах в Раду.

ЦВК знову відмовила скандальному Онищенку йти у ВРУ.

Верховний суд України визнав законною відмову ЦВК зареєструвати олігарха Онищенка на вибори в Раду, закривши для нього шлях в депутати.

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