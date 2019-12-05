Без ілюзій: в Україні озвучили очікування від "нормандської зустрічі"

Зустріч в "нормандському форматі", запланована на 9 грудня в Парижі, стане випробуванням для української дипломатії та президента Володимира Зеленського.

Про дипломатичні розклади та очікування напередодні саміту лідерів Німеччини, Франції, Росії та України в ефірі ObozTV розповів експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк. Він наголосив, що "зламати" Володимира Путіна в будь-якому випадку не вдасться і порадив позбуватися таких ілюзій.

Семенюк звернув увагу, що підсумки "нормандської зустрічі" не передбачають якихось юридичних зобов'язань.

"Це і добре, і погано. Погано, тому що в такому випадку "нормандський формат" може перетворитися просто на розмову чотирьох лідерів. А ось юридичні зобов'язання поставили би і РФ, і наших західних партнерів в більш чіткі рамки. Це би їх мобілізувало" , – зазначив він.

У зв'язку з цим експерт висловив побоювання, щоб "нормандський формат" не став для України "безплідним форматом".

"Після тривалої трирічної паузи хочеться, щоб ми побачили його реанімацію", – додав Семенюк.

На його думку, тут багато що залежить від позиції української сторони.

"Не потрібно зачаровуватися ілюзією, що ми зламаємо Путіна. Чи ми з ним поговоримо, і він погодиться. Ні, у Путіна абсолютно своя стратегія – чітка, зрозуміла, про яку він неодноразово повторював. Очевидно, він не буде її змынювати, допоки не досягне свого результату", – попередив він.

При цьому Семенюк вельми позитивно оцінив роботу президента України Володимира Зеленського на зовнішній арені.

"Маю визнати, що можна було очікувати більшого провалу, з огляду на відсутність досвіду тощо. Але Володимир Зеленський, на мою думку, досить міцний середнячок в дипломатії, особливо в зовнішній політиці", – прокоментував фахівець.

Втім, резюмував він, основне випробування української дипломатії буде в "нормандському форматі".

"Тоді подивимося, яким буде результат. Тому що дипломатія – це результат, а не тільки процес", – констатував Семенюк.

Перший саміт "нормандської четвірки" після трирічної перерви відбудеться 9 грудня в Парижі tsn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Для довідки:

"Нормандський формат" з'явився у червні 2014 роки після анексії Криму та початку війни на сході України. На чотиристоронніх переговорах глави МЗС і лідери України, Росії, Франції та Німеччини намагаються знайти способи врегулювання конфлікту на Донбасі. Президент України Петро Порошенко чотири рази зустрічався в такому форматі з канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом і главою РФ Володимиром Путіним. Однак у вересні 2016 року Путін відмовився від подальших переговорів.

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