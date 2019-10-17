"Очевидне рішалово": нардеп Медяник розповів про скандальне листування в Раді

Народний депутат від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник заявив, що не має ніякого відношення до скандального листування, за яким його застали у Верховній Раді.

Політик зазначив, що сам дозволив зробити фото з ним, передає "Страна".

"Я бачив, що зверху фотограф і спеціально дозволив сфотографувати. Я ніякого відношення до цукру і океану не маю. Я не знаю хто це. Я не можу допомогти у вирішенні якихось питань", – розповів він.

Видання з посиланням на джерело повідомляє, що вчора, 16 жовтня на зборах фракції "Слуги народу" було публічне обговорення поведінки Медяника. За підсумком його попросили публічно виступити і прояснити цей інцидент.

Крім того, сьогодні, 17 жовтня, нібито Медяника викликали в Офіс президента в комісію етики, щоб провести з ним роз'яснювальну бесіду.

"Це очевидне рішалово і наслідки будуть. Питання на контролі у президента. Він уже говорив з (Давидом) Арахамією з цього приводу", – відмічено в повідомленні.

В'ячеслав Медяник

Додамо, що заступник генпрокурора Віктор Трепак в Facebook написав, що не знайомий з Медяником.

"Саме цікаве і смішне у цій історії те, що як каже народне прислів’я, "без мене мене оженили". Річ у тім, що я не знайомий з паном Медяником, ніколи з ним не бачився і не спілкувався. Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару". З такими питаннями – точно не до мене", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від президентської партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник прямо в сесійній залі Верховної Ради обговорював , як "вирішити" питання з прокуратурою.

Також адвокат і журналіст Олексій Шевчук зажадав кримінальну справу на депутата Медяника, якого спіймали за "рішенням" питань з прокурорами просто в стінах Верховної Ради.

Пізніше депутат від "Слуги народу" Галина Янченко заявила, що з В'ячеславом Медяником потрібно провести певну бесіду.

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