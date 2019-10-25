Я думал у них есть еще полгода. После цирка с полиграфами я думаю, что полугода у них нет.

Построенное из говна и палок самолетом не является, даже если внешне выглядит, как самолет.

У Зеленского действительно хорошие намерения и желание все изменить. Можете меня ошикивать, но люди, которые это говорили, из моего круга доверия, и, скорее всего, это так и есть - он искренний, хороший человек, который хотел все изменить в лучшую сторону.

Но без слаженой, сильной и компетентной команды ничего исправить нельзя. Можно только пролюбить очередной шанс.

Пролюбить шумно, скандально, по-гусарски. Устроить пожар в публичном доме, но никак уж не реформировать его в институт благородных девиц.

С попутчиками, случайными встречными и хитрожопыми пассажирами, запрыгнувшими в вагон, чтобы пошарить по карманам, системно изменить страну - нерешаемая задача.

Есть у меня впечатление, и я этому совсем не рад, что вчера мы наблюдали начало системного обрушения иллюзорного единства СН в Верховной Раде.

Могу ли я ошибаться? Несомненно, могу. Тот случай, когда хорошо бы ошибиться, но вряд ли получится. Любой из сценариев пессимистичен.

Вспоминаются две цитаты:

"Когда в товарищах согласья нет...", как комическая часть.

И еще одна, трагическая:

"Ты еще не знаешь всего, подумал Румата. Ты еще тешишь себя мыслью, что обречен на поражение только ты сам. Ты еще не знаешь, как безнадежно само твое дело. Ты еще не знаешь, что враг не столько вне твоих солдат, сколько внутри них. Ты еще, может быть, свалишь Орден, и волна крестьянского бунта забросит тебя на Арканарский трон, ты сравняешь с землей дворянские замки, утопишь баронов в проливе, и восставший народ воздаст тебе все почести, как великому освободителю, и ты будешь добр и мудр — единственный добрый и мудрый человек в твоем королевстве. И по доброте ты станешь раздавать земли своим сподвижникам, а на что сподвижникам земли без крепостных? И завертится колесо в обратную сторону. И хорошо еще будет, если ты успеешь умереть своей смертью и не увидишь появления новых графов и баронов из твоих вчерашних верных бойцов. Так уже бывало, мой славный Арата, и на Земле и на твоей планете."

P.S. И еще, оттуда же:

"В нашем деле не может быть друзей наполовину. Друг наполовину — это всегда наполовину враг."

Большая просьба, не надо мне рассказывать про то, как было при Петре Алексеевиче. При Петре Алексеевиче тоже было по-разному. Спросите Соню. Она знает много удивительных историй.

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