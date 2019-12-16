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16 грудня • оновлено в 12:28
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Обрано нового голову НАЗК: хто він

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Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції був обраний Олександр Новіков.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні конкурсної комісії 16 грудня, яке транслювалося на YouTube-каналі Кабінету міністрів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новіков був прокурором Департаменту нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ. Його кандидатуру підтримали одноголосно всі шість членів комісії.

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Олександр Новіков

Олександр Новіков

LB.ua

"Після інтенсивних обговорень, я думаю, ми можемо відкрити результати нашого рішення. Це кандидат Олександр Новіков. Комісія оцінила його як кандидата, що якнайкраще відповідає критеріям", – сказав колишній експерт Ради Європи з боротьби з корупцією Тільман Гоппе.

Тепер, згідно з процедурою, затвердити кандидатуру глави НАЗК має безпосередньо Кабінет міністрів.

Як пише Transparency International, у фінальному відборі в Новікова було сім конкурентів:

  • голова правління ГО "Харківський антикорупційний центр" Дмитро Булах;

  • директор Харківського територіального управління НАБУ Юрій Кравченко;

  • керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ Роман Осипчук;

  • антикорупційний експерт Програми сприяння громадської активності "Долучайтесь!" (USAID/ENGAGE) Іван Пресняков;

  • професор кафедри кримінального та кримінально-процесуального права НаУКМА Микола Хавронюк;

  • керівник Третього відділу детективів НАБУ Олександр Цивінський;

  • заступник керівника Управління внутрішнього контролю НАБУ Микола Юпатін.

Під час відбору Новіков зазначав, що хоче отримати посаду голови НАЗК, щоб довести, що антикорупційні інститути можуть діяти. Характерно, що у 2015 році він був претендентом на посаду голови/першого заступника голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня Антикорупційний комітет Верховної Ради отримав правки до законопроєкту №1029 про перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Олександр Новіков
Місце
Україна
Тег
Національне агентство з питань запобігання корупції
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