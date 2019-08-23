Обмін політв'язнями з РФ: Зеленський зробив важливу заяву

Результати щодо питання обміну політв'язнями між Росією і Україною будуть у найближчі дні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Києві, 23 серпня (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Ми чекаємо результатів крок за кроком. Перші повинні бути вже в найближчі дні. Не хочу загадувати", — сказав він.

Зеленський підкреслив, що особисто займається вирішенням цього питання.

"Працюю над цим уже два місяці. Дайте мені виконати свою роботу... Я обіцяв українському народу, що ми повернемо полонених, моряків, що ми закінчимо війну. Я цим займаюся особисто. Не знаю, хто там що говорить і хто чим займається. Дайте мені зробити мою справу", — підсумував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська сторона підтвердила інформацію щодо можливого обміну з Україною найближчим часом.

Обмін може відбудуться до кінця серпня — у 28-29 числах. Сторони обговорюють схему обміну 33 на 33.

За неперевіреними даними, український омбудсмен Людмила Денісова вже перебуває у Росії.

Серед тих, кого можуть повернути Україні — Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко, а також хтось із полонених моряків.

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