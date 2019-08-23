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Обмін політв'язнями з РФ: Зеленський зробив важливу заяву

11.8т Читати матеріал російською

Результати щодо питання обміну політв'язнями між Росією і Україною будуть у найближчі дні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Києві, 23 серпня (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Ми чекаємо результатів крок за кроком. Перші повинні бути вже в найближчі дні. Не хочу загадувати", — сказав він.

Зеленський підкреслив, що особисто займається вирішенням цього питання.

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"Працюю над цим уже два місяці. Дайте мені виконати свою роботу... Я обіцяв українському народу, що ми повернемо полонених, моряків, що ми закінчимо війну. Я цим займаюся особисто. Не знаю, хто там що говорить і хто чим займається. Дайте мені зробити мою справу", — підсумував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська сторона підтвердила інформацію щодо можливого обміну з Україною найближчим часом.

Обмін може відбудуться до кінця серпня — у 28-29 числах. Сторони обговорюють схему обміну 33 на 33.

За неперевіреними даними, український омбудсмен Людмила Денісова вже перебуває у Росії.

Серед тих, кого можуть повернути Україні — Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко, а також хтось із полонених моряків.

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Тема
Українські політв'язні в Росії
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
зє дійсно йшов би ти назад в 95 тим більш там ще й є 95 баби
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Albioni Tomaso
Albioni Tomaso
Зєлупа сам погано закінчить, а не війну.
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Tanchik Vitaly
Tanchik Vitaly
Учитывая опыт того чем часто заканчиваются громкие заявления политиков хочется им порекомендовать НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЬ до реализации задуманного, т.к. проколов более, чем реализации заявленного. Посему не стоит "делить шкуру не убитого медведя" - подождем и посмотрим!!! :-)))
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