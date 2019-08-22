Зрадники держави та учасник "антимайдану": кого віддасть Україна в обміні ув'язненими

Колишні українські військові Максим Одинцов, Олександр Баранов і активіст одеського "антимайдану" Євген Мефедов готуються до обміну на українських політв'язнів у Росії.

Про це 22 серпня повідомив адвокат Валентин Рибін, пише ТАСС. За його словами, вже готується необхідна документація.

"Мої підзахисні проходять юридичну процедуру оформлення обміну. Обмін повинен відбутися найближчим часом", – заявив він.

Росіянин Євген Мефедов кілька днів тому вийшов під заставу з СІЗО в Одесі, куди був поміщений в 2014 році за участь у кривавих провокаціях.

Євген Мефедов Думська

Ексвійськовий Збройних сил України Олександр Баранов був засуджений до 13 років позбавлення волі за зраду Батьківщині і дезертирство з української армії в Криму під час захоплення півострова. Максим Одинцов, який також є колишнім кадровим військовим України, за ці ж злочини був засуджений на 14 років.

Як писав OBOZREVATEL, 21 серпня з'явилася інформація, що незаконно засуджених в Росії Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка можуть видати Україні.

Декількома днями раніше адвокати політв'язнів заявили про те, що вони зникли зі своїх колоній і могли бути етаповані до Москви, що послужило сигналом про можливий обмін.

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