Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Зрадники держави та учасник "антимайдану": кого віддасть Україна в обміні ув'язненими

2.4т Читати матеріал російською

Колишні українські військові Максим Одинцов, Олександр Баранов і активіст одеського "антимайдану" Євген Мефедов готуються до обміну на українських політв'язнів у Росії.

Про це 22 серпня повідомив адвокат Валентин Рибін, пише ТАСС. За його словами, вже готується необхідна документація.

"Мої підзахисні проходять юридичну процедуру оформлення обміну. Обмін повинен відбутися найближчим часом", – заявив він.

Росіянин Євген Мефедов кілька днів тому вийшов під заставу з СІЗО в Одесі, куди був поміщений в 2014 році за участь у кривавих провокаціях.

Новини
Міст, перемир'я і полонені: у Кучми розповіли, про що домовилися в Мінську
Євген Мефедов

Євген Мефедов

Думська

Ексвійськовий Збройних сил України Олександр Баранов був засуджений до 13 років позбавлення волі за зраду Батьківщині і дезертирство з української армії в Криму під час захоплення півострова. Максим Одинцов, який також є колишнім кадровим військовим України, за ці ж злочини був засуджений на 14 років.

Як писав OBOZREVATEL, 21 серпня з'явилася інформація, що незаконно засуджених в Росії Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка можуть видати Україні.

Декількома днями раніше адвокати політв'язнів заявили про те, що вони зникли зі своїх колоній і могли бути етаповані до Москви, що послужило сигналом про можливий обмін.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Українські політв'язні в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Українські політв'язні в Росії
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...