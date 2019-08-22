Зрадники держави та учасник "антимайдану": кого віддасть Україна в обміні ув'язненими

Колишні українські військові Максим Одинцов, Олександр Баранов і активіст одеського "антимайдану" Євген Мефедов готуються до обміну на українських політв'язнів у Росії.
Про це 22 серпня повідомив адвокат Валентин Рибін, пише ТАСС. За його словами, вже готується необхідна документація.
"Мої підзахисні проходять юридичну процедуру оформлення обміну. Обмін повинен відбутися найближчим часом", – заявив він.
Росіянин Євген Мефедов кілька днів тому вийшов під заставу з СІЗО в Одесі, куди був поміщений в 2014 році за участь у кривавих провокаціях.
Євген Мефедов
Думська
Ексвійськовий Збройних сил України Олександр Баранов був засуджений до 13 років позбавлення волі за зраду Батьківщині і дезертирство з української армії в Криму під час захоплення півострова. Максим Одинцов, який також є колишнім кадровим військовим України, за ці ж злочини був засуджений на 14 років.
Як писав OBOZREVATEL, 21 серпня з'явилася інформація, що незаконно засуджених в Росії Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка можуть видати Україні.
Декількома днями раніше адвокати політв'язнів заявили про те, що вони зникли зі своїх колоній і могли бути етаповані до Москви, що послужило сигналом про можливий обмін.
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