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17 вересня • оновлено в 07:29
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Обмін "усі на всіх" неможливий? У Зеленського дали пояснення

1.4т Читати матеріал російською

Обмін полоненими за формулою "усі на всіх" неможливий, так як у такому випадку у списки потраплять кримінальні авторитети.

Ще однією проблемою є відсутність повної інформації про зниклих безвісти. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

"24"

"Є ідеальна формула "усі на всіх", яка всім дуже подобається, але насправді вона не життєздатна. Тому що потрібно дуже чітко узгодити, хто ці "всі на всіх". Коли у цих списках кримінальні авторитети, які є друзями тих, хто знаходиться з того боку, і їх намагаються запхати у список як "матеріал для обміну", – пояснив він.

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За словами міністра, на обмін від тієї сторони подаються люди, які не мають ніякого відношення до конфлікту на Донбасі.

Крім того, підкреслив він, серйозною проблемою є і зниклі безвісти, яких близько 400-500 осіб.

Нагадаємо, раніше Пристайко анонсував, що найближчим часом очікується новий масштабний обмін полоненими між Україною і Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Вадим Пристайко Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
Странно... А террорист Сенцов имеет отношение к конфликту на Донбассе? А подбивающий устроить теракт на школьной линейке Гриб, имеет отношение? А какое отношение к Донбассу имеют трусливые нарушители границы, укромокряки
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филипп филипыч
филипп филипыч
вообще в списках логично публиковать статьи за что осуждены. видимо это персональная информация. но если бы публиковали ее то картинка была бы яснее. видно было бы и кто с кем воюет и кто террорист кто нет.
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филипп филипыч
филипп филипыч
к примеру из 35 что в россию забрали только 6 (!) россиян имеют отношение непосредственно к ведению боев. остальные кто куда. да еще и украинцев среди 35 чел большинство)
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филипп филипыч
филипп филипыч
а то одни пропагандисты хрень несут. что с той что с другой стороны. а ясности нет.
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70rus xxx
70rus xxx
Ловите Цемаха,и по второму кругу меняйте.Благо,он где то недалеко.
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