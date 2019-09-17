Обмін "усі на всіх" неможливий? У Зеленського дали пояснення

Обмін полоненими за формулою "усі на всіх" неможливий, так як у такому випадку у списки потраплять кримінальні авторитети.

Ще однією проблемою є відсутність повної інформації про зниклих безвісти. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Обмін полоненими "24"

"Є ідеальна формула "усі на всіх", яка всім дуже подобається, але насправді вона не життєздатна. Тому що потрібно дуже чітко узгодити, хто ці "всі на всіх". Коли у цих списках кримінальні авторитети, які є друзями тих, хто знаходиться з того боку, і їх намагаються запхати у список як "матеріал для обміну", – пояснив він.

За словами міністра, на обмін від тієї сторони подаються люди, які не мають ніякого відношення до конфлікту на Донбасі.

Крім того, підкреслив він, серйозною проблемою є і зниклі безвісти, яких близько 400-500 осіб.

Нагадаємо, раніше Пристайко анонсував, що найближчим часом очікується новий масштабний обмін полоненими між Україною і Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35.

На території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців.

США, Європа, інші країни і міжнародні організації вкрай позитивно відреагували на обмін полоненими між Україною і РФ за схемою 35 на 35, припустивши, що це перший крок до миру.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що головними темами обговорення "нормандської четвірки" повинні стати такі питання, як повний обмін полоненими, розведення військ уздовж всієї лінії вогню на Донбасі і проведення там виборів після виконання цієї вимоги.

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