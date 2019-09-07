Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:07
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Обмін полоненими: з'ясувалося, скільки українців залишилося в руках Путіна

10.6т Читати матеріал російською

На території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в суботу, 7 вересня, передає "Громадське".

Денисова зазначила, що українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

Новини
Домовився з Путіним? Зеленський анонсував другий етап повернення полонених

Обмін між Україною і Росією

Обмін між Україною і Росією

колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня Україна і Росія провели довгоочікуваний обмін полоненими за схемою 35 на 35. Звільнено всіх 24 моряків, а також Сенцова, Балуха, Гриба, Кольченка, Сущенка та інших полонених.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Особа
Людмила Денисова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
8
12
Смішно
1
Цікаво
18
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Иван
Сидоров Иван
В руках Путина осталось около 3 миллионов. Будете менять в таких же пропорциях - 3 украинца на 2 украинца? :)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Satkin Andrey
Satkin Andrey
У Сенцова рожа довольная и круглая, как у надьки вертолетчицы. А обос писал что он голодоморил, нас опять наибале?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Сенцова отпустили,моряков отпустили ! Уже ищут новых идолов для преклонения
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel