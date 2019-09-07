Обмін полоненими: з'ясувалося, скільки українців залишилося в руках Путіна

На території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в суботу, 7 вересня, передає "Громадське".

Денисова зазначила, що українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

Обмін між Україною і Росією колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня Україна і Росія провели довгоочікуваний обмін полоненими за схемою 35 на 35. Звільнено всіх 24 моряків, а також Сенцова, Балуха, Гриба, Кольченка, Сущенка та інших полонених.

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