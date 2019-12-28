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28 грудня • оновлено в 14:42
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Обмін полоненими: Зеленський виступив із заявою

3.7т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що 29 грудня відбудеться обмін полоненими між українською і російською стороною.

Про це глава держави заявив під час робочої поїздки на Прикарпаття, передає Укрінформ.

"Повинен бути обмін завтра. Ми чекаємо цього. Ще не завершена повна верифікація всіх осіб", – сказав президент, додавши, що це питання є найскладнішим завданням 2019 року.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот видео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Обмін полоненими
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Всех на всех? После обмена опубликовать ФИО, звание и гражданство каждого. И всем всё станет ясно
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Очередной обмен одних граждан Украины на других. Довольно показательный признак наличия гражданского конфликта внутри щеневмерлой.
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