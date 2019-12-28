Обмін полоненими: Зеленський виступив із заявою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 29 грудня відбудеться обмін полоненими між українською і російською стороною.

Про це глава держави заявив під час робочої поїздки на Прикарпаття, передає Укрінформ.

"Повинен бути обмін завтра. Ми чекаємо цього. Ще не завершена повна верифікація всіх осіб", – сказав президент, додавши, що це питання є найскладнішим завданням 2019 року.

Володимир Зеленський Скріншот видео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тристороння контактна група в Мінську домовилася про умови обміну полоненими.

У суспільстві поширилася інформація про те, що українська сторона нібито планує передати терористам "Л/ДНР" колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", підозрюваних у розстрілі активістів на Інститутській 20 лютого 2014.

Київ і ОРДЛО готуються провести обмін вже 29 грудня.

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