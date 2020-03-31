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31 березня • оновлено в 19:43
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Обмін полоненими призупинився: Єрмак назвав причину

2.1т
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Розв'язання питань щодо повернення в Україну осіб, які підлягають процедурі обміну полоненими, поки ускладнене у зв'язку із пандемією COVID-19.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Разом із тим, представник ОП не уточнив, який точно термін знадобиться до того, аби процедура була відновлена. "Ця робота продовжується і я дуже сподіваюся, що ще може тиждень, а може два тижні і ми почнемо проводити ці обміни", – сказав Єрмак.

Обмін полоненими призупинився: Єрмак назвав причину

За словами Єрмака, раніше обмін був ускладнений через недопущення представників Червоного хреста. Нині списки на обмін фіналізуються і доповнюються.

"Цей процес продовжується, він ускладнений ситуацією із пандемією, тому сьогодні фіналізуються списки, вони оновлюються. Ви знаєте, що ми мали деякі складнощі щодо цього, тому що не були допущені представники Червоного хреста, але ми ще отримали підтвердження від учасників тристоронньої контактної групи. Була розмова президента із керівником Червоного хреста щодо негайного відправлення на ту територію представників Червоного хреста", – сказав Єрмак.

Він вкотре наголосив на тому, що питання обміну для президента, всієї його команди, для команди, яка працює у Мінську та команди, яка працює у нормандському форматі, є одним з основних.

Єрмак запевнив, що особисто контролює усі процеси, пов'язані з обміном, та доповідає главі держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єрмак також заявив, що створення консультативної ради у Мінську із представниками ОРДЛО не означає початок переговорів із терористами, однак його запідозрили у брехні.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Обмін полоненими Коронавірус
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
І що потім, по причині відсутності харчування в армії, звільнені підуть батрачити на чужій землі? Та невже це просто некомпетентність, халатність і збіг обставин?
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Перемога скоро
Перемога скоро
Кастрюлеголовые, вы забыли, что в Л.Д.НР уже 100500 уме.рших от коронавируса, но оккупанты это скрывают? Тут если медлить, то потом и менять некого будет. :)
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Перемога скоро, дырявый, ишака в пах расскажи как папаша твой делал
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Вы ж устроили, что продолжение смысл теряет. Бойцы жизнь и здоровье за Украину отдают, ну а зелёная сопля Украиной торгует. Неизвестно теперь, где плен хуже
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Політика

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