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Обмін в'язнями між Україною та РФ: у справі з'явилися несподівані нюанси

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Обмін полоненими між Україною і Росією мав би відбутися найближчим часом, а інформацію про перенесення термінів нині не підтверджено.

"За моїми даними, ніяких змін немає, і обмін повинен відбутися, можливо, навіть сьогодні. Ми чекаємо. Мій підопічний перебуває в пункті збору й чекає", – заявив OBOZREVATEL адвокат беркутівця Олександра Саттарова Ігор Свінціцький.

Полонені моряки

Полонені моряки

Так само на той факт, що обмін ось-ось відбудеться, вказує і звільнення кримськотатарського активіста Бекірова. За даними Саттарова, його також мінятимуть.

Нагадаємо: адвокат Валентин Рибін, який захищає декількох засуджених в Україні осіб, заявив, що обмін нібито відкладається на невизначений термін через бюрократичні процедури. На його думку, президент Володимир Зеленський повинен підписати Указ про помилування. Без цього документа кандидати на обмін не можуть навіть перебувати в пункті збору.

Адвокат Валентин Рибін

Адвокат Валентин Рибін

Facebook Валентина Рибіна

Однак, за словами адвоката Олександра Саттарова, його підзахисний вже минулого тижня в супроводі СБУ вирушив у пункт збору до Харкова.

Московські адвокати наших моряків досі ситуацію не коментують. Мовчати почали після того, як стало відомо, що обмін все-таки відбудеться. За їхніми словами, вони не хочуть нашкодити ситуації.

"Адвокат Рибін може говорити все, що йому хочеться. Але ми ситуацію, як і раніше, не коментуємо", – сказав російський адвокат Ілля Новіков.

Полонені моряки в суді

Полонені моряки в суді

Інший захисник на умовах анонімності уточнив, що жодна дата обміну не є остаточною і в будь-який момент її можуть відтермінувати.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 28-29 серпня може відбутися обмін полоненими між Росією і Україною. За даними нашого джерела, в списку є всі полонені моряки. А ось головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського там немає. Він відмовився від обміну й збирається доводити тут свою невинуватість. Також у списку немає сценариста Олега Сенцова.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Теги
обмін полонені моряки
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Карпов Стас
Карпов Стас
Пленные бывают только когда идет война. Ни Россия, ни, тем более - Украина войну не объявили. Откуда пленные? Есть только люди, осужденные в России и заложники, удерживаемые Украиной.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Укораина готова к войне с росийскими выплядками окупантами!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кожедуб ruslan, Диван заправил? Боекомплект в желудок уложил?
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Кожедуб ruslan, Не... Укораина лучше!
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