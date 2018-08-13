На порядку денному ― Україна: розсекречені деталі зустрічі Меркель і Путіна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 серпня зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним в урядовій резиденції Мезеберг, що неподалік Берліна. Лідери країн планують обговорити ситуацію в Україні та у Сирії.

Таку інформацію агентству Reuters надав спікер уряду Німеччини. Він зазначив, що крім насильства на Донбасі та сирійської війни, Путін і Меркель обговорюватимуть енергетичні питання.

Попередня зустріч глав Росії та Німеччини відбулася 18 травня у Сочі. Тоді в ході переговорів також зачіпалася тема бойових дій РФ в Україні. Після завершення зустрічі Путін заявив, що "Росія готова працювати над врегулюванням ситуації у нормандському форматі".

Путін і Меркель на зустрічі у Сочі

Після цього у липні Меркель і глава МЗС Німеччини Гейко Маас зустрічалися у Берліні з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і головою російського військового штабу Валерієм Герасимовим.

Як писав OBOZREVATEL, тоді основними темами обговорення сторін були ситуація на Близькому Сході і конфлікт на Донбасі. У МЗС РФ заявили, що на зустрічі було розглянуто продовження роботи в межах "нормандського формату" щодо виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року.