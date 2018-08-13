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На порядку денному ― Україна: розсекречені деталі зустрічі Меркель і Путіна

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 серпня зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним в урядовій резиденції Мезеберг, що неподалік Берліна. Лідери країн планують обговорити ситуацію в Україні та у Сирії.

Таку інформацію агентству Reuters надав спікер уряду Німеччини. Він зазначив, що крім насильства на Донбасі та сирійської війни, Путін і Меркель обговорюватимуть енергетичні питання.

Попередня зустріч глав Росії та Німеччини відбулася 18 травня у Сочі. Тоді в ході переговорів також зачіпалася тема бойових дій РФ в Україні. Після завершення зустрічі Путін заявив, що "Росія готова працювати над врегулюванням ситуації у нормандському форматі".

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Путін і Меркель на зустрічі у Сочі

Після цього у липні Меркель і глава МЗС Німеччини Гейко Маас зустрічалися у Берліні з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і головою російського військового штабу Валерієм Герасимовим.

Як писав OBOZREVATEL, тоді основними темами обговорення сторін були ситуація на Близькому Сході і конфлікт на Донбасі. У МЗС РФ заявили, що на зустрічі було розглянуто продовження роботи в межах "нормандського формату" щодо виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінАнгела Меркель
Місце
Німеччина
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Поток 2 заработает, Путин, как хочет Меркель оставит Украине транзит (в объеме, что бы хватило на зарплату обслуге), а за это Меркель загрызет Порошенко по выполнению минских соглашений и профинансирует кандидата, который будет смотреть не на пиндосов, а на Германию.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
а без вас вообще что-то бывает? Путин летит . потому что северный поток запустили, и его нужно обсудить, а остальное это мимоходом.торговля. в чем одета меркель, погода, ну и может украину.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Ну куда ж без вас то, ёпста? Без вас и обсуждать больше нечего и встречаться нахрен не надо. Прижопились, бл...
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