Головна Новини
29 грудня • оновлено в 18:04
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Обговорили України: Путін і Меркель провели термінову розмову

1.1т
Читати матеріал російською

Глава РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомила пресслужба Кремля, вони "дали позитивну оцінку" обміну полоненими на Донбасі між Україною і "Л/ДНР".

Також Путін і Меркель "відзначили прогрес на переговорах про продовження транзиту російського газу через Україну" з 1 січня 2020 року.

Новини
Другий після Меркель: Путін раптово отримав рекордну підтримку в Німеччині

Була порушена також теми Сирії та Лівії. Сторони вирішили "наростити дипломатичні зусилля".

Меркель обговорила з Путіним транзит газу через Україну і обмін полоненими на Донбасі

Меркель обговорила з Путіним транзит газу через Україну і обмін полоненими на Донбасі

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Служба безпеки України оприлюднила імена 76 українців, яких звільнили з полону в рамках обміну з бойовиками так званих ДНР і ЛНР.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Обмін полоненими Поставки газу в Україну
Особи
Ангела Меркель Володимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
3
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Еге, вивчивши німецьку, буде складно не прочитати Mein Kampf (Моя боротьба) мовою оригіналу.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги