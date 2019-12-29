Обговорили України: Путін і Меркель провели термінову розмову

Глава РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Як повідомила пресслужба Кремля, вони "дали позитивну оцінку" обміну полоненими на Донбасі між Україною і "Л/ДНР".
Також Путін і Меркель "відзначили прогрес на переговорах про продовження транзиту російського газу через Україну" з 1 січня 2020 року.
Була порушена також теми Сирії та Лівії. Сторони вирішили "наростити дипломатичні зусилля".
Меркель обговорила з Путіним транзит газу через Україну і обмін полоненими на Донбасі
Як писав OBOZREVATEL, напередодні Служба безпеки України оприлюднила імена 76 українців, яких звільнили з полону в рамках обміну з бойовиками так званих ДНР і ЛНР.
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