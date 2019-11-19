Обговорили спільний бізнес і шлях до ЄС: Зеленський зустрівся із прем'єром Чехії

Президент України Володимир Зеленський 19 листопада зустрівся з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішом у Маріїнському палаці у Києві.

Трансляція аудієнції з'явилася на сторінці Офісу президента України у Facebook. Зазначається, що Бабіш прибув до столиці України з першим робочим візитом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зеленський подякував главі чеського уряду за фінансову допомогу у проєктах із розвитку підприємництва, реформування вищої освіти та зміцнення громадянського суспільства.

"У рамках головування Чехії у "Вишеградській четвірці" ми домовилися посилити взаємодію між Україною і цією групою. Упевнений, що досвід інтеграції цих держав до ЄС буде для нас дуже корисним", – наголосив президент України.

Крім того, він заявив, що потужний склад представників чеських ділових кіл, які супроводжують Бабіша, свідчить про те, кроки України щодо покращення бізнес-клімату залучають іноземний бізнес.

"Вірю: українсько-чеський бізнес-форум збільшить обсяг чеських інвестицій в Україну і активізує взаємну торгівлю", – поділився очікуваннями Зеленський.

Зеленський і Андрій Бабіш Facebook Офісу президента України

Також глава української держави обговорив з Бабішом шляхи нормалізації ситуації на Донбасі та майбутню "нормандську зустріч". Зі свого боку Бабіш запросив Зеленського відвідати засідання "Вишеградської четвірки", зазначивши, що в українсько-чеських відносинах почався "рестарт". Зеленський прийняв пропозицію і анонсував свій візит туди у травні 2020 року.

Характерно, що прем'єр-міністр Чехії публічно засудив російську агресію проти України та окупацію Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із послами країн "Великої сімки" (G7). Сторони обговорили хід реформ в Україні. У зустрічі також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники – Андрій Смірнов, Юлія Ковалів та Ігор Жовква.

А на початку жовтня український президент зустрівся з лідером Білорусі Олександром Лукашенком у Житомирі на Другому форумі регіонів двох країн.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!