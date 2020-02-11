"Ну, буде конфлікт": Зеленський допустив сварку з Коломойським через обшуки на "1+1"

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що обшуки на телеканалі "1+1" стануть причиною сварки з його власником Ігорем Коломойським.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" глава держави сказав, що він любить цей телеканал, але особисте і роботу доведеться розділяти.

Ігор Коломойський на зустрічі з Володимиром Зеленським Офіс президента України

"Я люблю, до речі, цей канал, тому що там наш продукт, тому що довгі відносини. Це не стосується ситуації, яка є у СБУ з працівниками Саші Дубинського. Я вважаю, що треба розділяти. Ну, буде конфлікт, що я можу зробити", – зазначив Зеленський.

Він додав, що у нього багато конфліктів. "У мене стільки конфліктів з усіма, що, знаєте, – плюс один, один плюс один", – сказав президент.

Щодо розслідування справи про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука, за якою і проходили обшуки, Зеленський сказав, що необхідно все розставити на свої місця. "Головне питання - хто замовив, другий - хто це зробив, третій - хто викладав цю інформацію. Треба розв'язати цей вузол", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України від 5 лютого провела обшуки в будівлі телеканалу "1 + 1" у справі про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Підозра спецслужби впала на журналіста Євгена Куксін.

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