Новосад "не зрозуміла" претензій до Кабміну та розкритикувала Раду

Колишня тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти та науки України Ганна Новосад не розуміє претензій Верховної Ради до попереднього складу Кабінету Міністрів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Радіо НВ", зазначивши, що особисто на свою адресу не почула певних зауважень, передає Гордон.

"Мені важливо, у який спосіб відбувалося все те, що відбувалося цього тижня. І, на мою думку, він дещо нецивілізований. Коли ми починали роботу в уряді Гончарука, у нас було багато розмов на тему стратегії, планів. Зараз, я так розумію, часу на це немає, ці розмови не ведуться ", – сказала вона.

Анна Новосад радіо Трек

За словами Новосад, міністри не усвідомили, у чому полягала претензія Верховної Ради до роботи Кабміну.

"Головна претензія в тому, що ми не зрозуміли, які до нас претензії. У мене як у міністра освіти і науки, було багато помилок, ми не все встигли. Але я не почула артикульовані список зауважень до моєї роботи, роботи моєї команди", – додала вона.

Новосад підкреслила, що не розуміє курс нового уряду, тому їй буде складно погодитися до нього повернутися.

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"Я не розумію пріоритетів ... Я не розумію, як ми будемо втілювати те, що вже почали, тому що незрозуміло, на якій корабель ми будемо сідати, куди він пливе. Щодо пана Кременя. Я вважаю, якщо йому будуть пропонувати цю посаду, варто утриматися. На жаль, Національна академія педагогічних наук не стала тим острівцем прогресивних реформаторських настроїв у сфері освіти. Я вважаю, що організація, яка дуже часто покриває плагіат і академічну недоброчесність, та її глава не мають тієї репутації, щоб продовжити ті зміни, які ми почали", – зазначила колишній міністр.

Як писав OBOZREVATEL, новообраний прем'єр Денис Шмигаль озвучив пріоритети роботи нового уряду, виступаючи в Раді.

Читайте на OBOZREVATEL повне досьє на міністрів нового уряду, яких підтримала Верховна Рада 4 березня 277 голосами "за". Відзначимо, зберегти свої крісла вдалося лише деяким міністрам Кабміну Гончарука.

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