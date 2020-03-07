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7 березня • оновлено в 11:04
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Новосад "не зрозуміла" претензій до Кабміну та розкритикувала Раду

1.8т
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Колишня тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти та науки України Ганна Новосад не розуміє претензій Верховної Ради до попереднього складу Кабінету Міністрів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Радіо НВ", зазначивши, що особисто на свою адресу не почула певних зауважень, передає Гордон.

"Мені важливо, у який спосіб відбувалося все те, що відбувалося цього тижня. І, на мою думку, він дещо нецивілізований. Коли ми починали роботу в уряді Гончарука, у нас було багато розмов на тему стратегії, планів. Зараз, я так розумію, часу на це немає, ці розмови не ведуться ", – сказала вона.

Анна Новосад

Анна Новосад

радіо Трек

За словами Новосад, міністри не усвідомили, у чому полягала претензія Верховної Ради до роботи Кабміну.

"Головна претензія в тому, що ми не зрозуміли, які до нас претензії. У мене як у міністра освіти і науки, було багато помилок, ми не все встигли. Але я не почула артикульовані список зауважень до моєї роботи, роботи моєї команди", – додала вона.

Новосад підкреслила, що не розуміє курс нового уряду, тому їй буде складно погодитися до нього повернутися.

Министерка освіти Новосад прокоментувала свою відставку

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KP.UA

"Я не розумію пріоритетів ... Я не розумію, як ми будемо втілювати те, що вже почали, тому що незрозуміло, на якій корабель ми будемо сідати, куди він пливе. Щодо пана Кременя. Я вважаю, якщо йому будуть пропонувати цю посаду, варто утриматися. На жаль, Національна академія педагогічних наук не стала тим острівцем прогресивних реформаторських настроїв у сфері освіти. Я вважаю, що організація, яка дуже часто покриває плагіат і академічну недоброчесність, та її глава не мають тієї репутації, щоб продовжити ті зміни, які ми почали", – зазначила колишній міністр.

Як писав OBOZREVATEL, новообраний прем'єр Денис Шмигаль озвучив пріоритети роботи нового уряду, виступаючи в Раді.

Читайте на OBOZREVATEL повне досьє на міністрів нового уряду, яких підтримала Верховна Рада 4 березня 277 голосами "за". Відзначимо, зберегти свої крісла вдалося лише деяким міністрам Кабміну Гончарука.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
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