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13 грудня • оновлено в 10:03
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"Новоросія" повертається? Клімкін попередив про новий план Путіна щодо України

6.7т
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Президент РФ Володимир Путін після проведення "нормандського саміту" в Парижі, все ще зберігає план із розділення України.

Про це в статті для "Європейської правди" повідомив колишній глава МЗС України Павло Клімкін.

"Проєкт поділу України на "Новоросію" та "Малоросію" точно не похований. Володимир Путін не задовольниться можливим створенням союзної держави з Білоруссю. Це не рівень його амбіцій, він хоче увійти в історію "збирачем земель". Насамперед наших. І всі його дії будуть спрямовані саме на це", – написав дипломат.

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Клімкін додав, що Кремль спробує домогтися "фрагментації" України.

"Досягати фрагментації України він буде, передусім, гібридними засобами, але в підсумку не зупиниться і перед будь-якими – свідками чого ми вже були останніми роками. А компроміс щодо Донбасу в Москві припускають тільки в разі розширення обсягу питань, що будуть до нього включені. І, звісно ж, йдеться, насамперед, про компроміс з США і ЄС, а Україну Путін бачить тільки в ролі виконавця", – пояснив він.

Клімкін наголосив, що після саміту Путін розуміє зміну риторики й почувається здатним грати в довгу, ставлячи умови.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Він вважає, що час працює на нього, і, звісно ж, не готовий до компромісних кроків щодо Донбасу, який для нього є засобом, не більше. А реальними питаннями є легалізація окупації Криму, статус України і взагалі її існування", – додав Клімкін.

За його словами, Путін не зацікавлений в успіху Володимира Зеленського, тим паче на тлі процесу перезавантаження його влади у 2024 році.

"А от у поверненні до ідеї створення "Новоросії" і її входженні до нової союзної держави – зацікавлений на 100%. А до цього є лише один шлях – через внутрішню ворожнечу в Україні. Тому Кремль, попри нібито досягнуті домовленості на саміті у Парижі, буде підвищувати тиск на Україну, активно намагаючись протиставляти різні частини українського політичного спектра один одному, створюючи нові та поглиблюючи ті, що вже існують, лінії поділу", – підсумував дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Путін Павло Клімкін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Новини Новоросії
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tosirova tossika
tosirova tossika
у Росси нет никакого плана на село....мы просто смотрим на агонию хуторян и дывымся , какие вы долбоящеры , просерившие свою страну !
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Николенко Саша
Николенко Саша
ОМГ, неужели Чугункин так и не понял, что ходы и действия Владимира Владимировича просчитать невозможно. Это как школьник победитель районных соревнований по шахматам будет анализировать программу компьютера Дип Блю. Нельзя обыграть супермозг.
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2
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Свинарню никто кормить не хочет.Чугункин мечтает о России.Коломойский о деньгах России,Нафтогаз о газе из России..А веслом по е б а л у?
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6
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