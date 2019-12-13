"Новоросія" повертається? Клімкін попередив про новий план Путіна щодо України

Президент РФ Володимир Путін після проведення "нормандського саміту" в Парижі, все ще зберігає план із розділення України.

Про це в статті для "Європейської правди" повідомив колишній глава МЗС України Павло Клімкін.

"Проєкт поділу України на "Новоросію" та "Малоросію" точно не похований. Володимир Путін не задовольниться можливим створенням союзної держави з Білоруссю. Це не рівень його амбіцій, він хоче увійти в історію "збирачем земель". Насамперед наших. І всі його дії будуть спрямовані саме на це", – написав дипломат.

Клімкін додав, що Кремль спробує домогтися "фрагментації" України.

"Досягати фрагментації України він буде, передусім, гібридними засобами, але в підсумку не зупиниться і перед будь-якими – свідками чого ми вже були останніми роками. А компроміс щодо Донбасу в Москві припускають тільки в разі розширення обсягу питань, що будуть до нього включені. І, звісно ж, йдеться, насамперед, про компроміс з США і ЄС, а Україну Путін бачить тільки в ролі виконавця", – пояснив він.

Клімкін наголосив, що після саміту Путін розуміє зміну риторики й почувається здатним грати в довгу, ставлячи умови.

Володимир Путін

"Він вважає, що час працює на нього, і, звісно ж, не готовий до компромісних кроків щодо Донбасу, який для нього є засобом, не більше. А реальними питаннями є легалізація окупації Криму, статус України і взагалі її існування", – додав Клімкін.

За його словами, Путін не зацікавлений в успіху Володимира Зеленського, тим паче на тлі процесу перезавантаження його влади у 2024 році.

"А от у поверненні до ідеї створення "Новоросії" і її входженні до нової союзної держави – зацікавлений на 100%. А до цього є лише один шлях – через внутрішню ворожнечу в Україні. Тому Кремль, попри нібито досягнуті домовленості на саміті у Парижі, буде підвищувати тиск на Україну, активно намагаючись протиставляти різні частини українського політичного спектра один одному, створюючи нові та поглиблюючи ті, що вже існують, лінії поділу", – підсумував дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 грудня лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" у Парижі, за результатами якого було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

Після зустрічі президенти чотирьох країн дали підсумкову пресконференцію, на якій розповіли, чого вдалося домогтися за вісім годин переговорів.

Раніше Павло Клімкін попереджав, що на "нормандському форматі" президент Росії Володимир Путін спробує домогтися контролю над усією Україною і розширити сценарій Донбасу на нові території.

Детально ознайомитися з основними позиціями домовленостей "нормандської четвірки" можна в статті OBOZREVATEL.

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