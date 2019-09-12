Головна Новини
12 вересня • оновлено в 14:37
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Новинський пропонує відновити пенсії та соцвиплати на Донбасі

2.7т Читати матеріал російською

Народний депутат Вадим Новинський пропонує відновити виплати пенсій та соціальних допомог для жителів тимчасово непідконтрольних Україні територій Донбасу.

Про це повідомили у пресслужбі "Опозиційного блоку" у Facebook. Відповідний проєкт постанови "Про відновлення соціально-економічних зв'язків в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою захисту прав і свобод громадян України, які проживають на цих територіях" зареєстрований у Верховній Раді IX скликання під номером №1090.

Документом пропонується скасувати укази президента України, рішення РНБО і постанови НБУ, якими виплата пенсій була прив'язана до статусу переселенця. А також ті нормативні акти, якими на державному рівні було припинено фінансування установ соціального забезпечення, медицини та освіти окремих районів Донбасу.

Вадим Новинський

Вадим Новинський

Пресслужба партії "Опозиційний блок"

На думку Новинського, питання відновлення пенсійних і соціальних виплат для жителів окупованих територій безпосередньо пов'язане з подальшою соціально-економічною інтеграцією Донбасу. І ця тема вже сьогодні має проходити широке обговорення на рівні парламенту і уряду.

"Я нагадаю, що станом на 2014 рік на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей проживало 1,3 мільйона пенсіонерів. Сьогодні, за даними моніторингової місії ООН, пенсії отримують близько 500 тисяч осіб, і тільки ті, хто зареєстрований як переселенець. Фактично попередній уряд позбавив 700 тисяч українців, які волею долі проживають на непідконтрольних територіях, права на соцзахист", – зазначив Новинський.

Він також додав, що поступове відновлення соціальних виплат українцям, які проживають на непідконтрольних територіях Донбасу, є важливим кроком на шляху відновлення миру в Україні та інтеграції тимчасово непідконтрольних територій.

"Я пропоную вносити цей проєкт постанови до порядку денного кожного сесійного тижня, доти, доки він не буде розглянутий парламентом. Гуманітарна ситуація на окупованих територіях Донбасу сьогодні залишається складною, тому для сотень тисяч наших співгромадян, які проживають там, поновлення виплати пенсій та соціальних допомог – це питання фізичного виживання. Крім того, поступове відновлення виплат на окупованих територіях передбачене і Мінською угодою, тому рано чи пізно це питання має бути вирішене на державному рівні, це шлях, яким ми маємо рухатися у найближчому майбутньому", – наголосив нардеп.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Вадим Новинський
Тег
Опозиційний блок
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
78
24
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
20
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Та будь ласка, нехай оплачує з власних статків, ніхто забороняти не буде!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Домбровска Катерина, мраз.ь люди годами платили в бюджет свои кровные и не тебе су.ка решать!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Валевич Борис
Валевич Борис
он с Ахметовым слили Донбасс расеюшке вот пусть теперь и платят со своего кармана все выплаты, тем более они благодаря региону стали миллиардерами высасывая все ресурсы себе. А теперь хотят чтобы простые украинцы оплатили их грехи
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Валевич Борис, нет никаких проблем, просто отвалите от людей и дайте им жить так как от и хотят. Но потом не нойте, сук.и что Донбасс якобы ваш
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Них не возобновлять а вернуть надо! Люди десятками лет платили в бюджет и из-за каких то воров и уб.людков, совершивших гос переворот, всего лишились! Россия НМКОГДА не отказывалась платить пенсии и соц выплаты в Чечне не смотря на все горе и болт что мы получили, не смотря на терракты и смерти мирных граждан. М-р.а.зи ха.хлы никаких терактов на себе не испытали и все орут что типо Донбасс их - если ваш то будьте добры верните людям, то что действительно ИХ!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
6
2 з 6 відповідей | показати всі
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Домбровска Катерина, с каких это пор кучка марионеток гос депа, совершивших гос переворот, стали родиной, дура? Дончане не согласились с этим и отказались славить фашисткмх преступников. Вы виноваты лишь в том, что кушать я хочу. Гни.ды вы муйданутые!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Ткаченко Максим, напомнить прг использования запрещённых по всем хартиям фосфорных бомб вначале войны? Если бы у вас ещё осталась боеспособная авиация, уверен вы м.рази до сих пор бы лупили с самолётов и вертолётов по жилым кварталам, как это делаете артилеррией, животные
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel