Новинський пропонує відновити пенсії та соцвиплати на Донбасі

Народний депутат Вадим Новинський пропонує відновити виплати пенсій та соціальних допомог для жителів тимчасово непідконтрольних Україні територій Донбасу.

Про це повідомили у пресслужбі "Опозиційного блоку" у Facebook. Відповідний проєкт постанови "Про відновлення соціально-економічних зв'язків в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою захисту прав і свобод громадян України, які проживають на цих територіях" зареєстрований у Верховній Раді IX скликання під номером №1090.

Документом пропонується скасувати укази президента України, рішення РНБО і постанови НБУ, якими виплата пенсій була прив'язана до статусу переселенця. А також ті нормативні акти, якими на державному рівні було припинено фінансування установ соціального забезпечення, медицини та освіти окремих районів Донбасу.

Вадим Новинський Пресслужба партії "Опозиційний блок"

На думку Новинського, питання відновлення пенсійних і соціальних виплат для жителів окупованих територій безпосередньо пов'язане з подальшою соціально-економічною інтеграцією Донбасу. І ця тема вже сьогодні має проходити широке обговорення на рівні парламенту і уряду.

"Я нагадаю, що станом на 2014 рік на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей проживало 1,3 мільйона пенсіонерів. Сьогодні, за даними моніторингової місії ООН, пенсії отримують близько 500 тисяч осіб, і тільки ті, хто зареєстрований як переселенець. Фактично попередній уряд позбавив 700 тисяч українців, які волею долі проживають на непідконтрольних територіях, права на соцзахист", – зазначив Новинський.

Він також додав, що поступове відновлення соціальних виплат українцям, які проживають на непідконтрольних територіях Донбасу, є важливим кроком на шляху відновлення миру в Україні та інтеграції тимчасово непідконтрольних територій.

"Я пропоную вносити цей проєкт постанови до порядку денного кожного сесійного тижня, доти, доки він не буде розглянутий парламентом. Гуманітарна ситуація на окупованих територіях Донбасу сьогодні залишається складною, тому для сотень тисяч наших співгромадян, які проживають там, поновлення виплати пенсій та соціальних допомог – це питання фізичного виживання. Крім того, поступове відновлення виплат на окупованих територіях передбачене і Мінською угодою, тому рано чи пізно це питання має бути вирішене на державному рівні, це шлях, яким ми маємо рухатися у найближчому майбутньому", – наголосив нардеп.

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