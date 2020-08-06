Новий заступник голови ОП отримував субсидії, маючи багатомільйонні доходи – ЗМІ

Новий заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, маючи багатомільйонний річний дохід і великі заощадження, виявився боржником за комунальні послуги через те, що отримував субсидії.

Про це йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо". У минулому році сім'я Татарова отримала дохід в 17,5 млн гривень а також задекларувала сотні тисяч доларів, євро і гривень заощаджень.

5 серпня, коли з'явився указ президента Володимира Зеленського про призначення колишнього чиновника МВС часів Майдану заступником керівника Офісу президента, останній подав декларацію в якості кандидата на цю посаду.

Судячи з документу, ще за часів роботи в МВС він став власником двох земельних ділянок в Київській області сукупною площею 2,8 тисячі квадратних метрів. Також він задекларував дві квартири, чотири машиномісця і нежитлове приміщення в Києві, які його сім'я недавно придбала. Зокрема, в столичному житловому комплексі бізнес-класу під назвою "Парк-хол Горький" від забудовника "Укрбуд" він з 2018 року володіє нежитловим приміщенням більш ніж на 30 квадратів і двома парковками. Розміщений цей комплекс в центральній частині столиці, в Голосіївському районі. Зараз квадрат житлової площі там продають в середньому за ціною від 1,5 до 3 тисяч доларів.

Татаров володіє позашляховиком Mercedes-Benz GLS 350 2017 року випуску. Разом з сім'єю він в минулому році заробив майже 17,5 мільйона гривень, а також мав 400 тис доларів, 250 тис євро і 950 тис гривень заощаджень.

При цьому, як дізналося "Слідство.Інфо", в жовтні 2017 рогу Деснянський районний суд Києва видав наказ стягнути з Татарова майже 28 тис гривень на користь "Київенерго" за комунальні послуги. У квітні 2018 суд скасував цей наказ. Захисниця Татарова в суді заявила, що комунальники неправильно нараховували заборгованість, оскільки у боржника була оформлена субсидія. Представників "Київенерго" на тому судовому засіданні не було.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу Президента України Олега Татарова, який буде відповідати за правоохоронний напрямок.