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Новий статус Керченської протоки: розкрито план України на Азові

1.6тЧитати матеріал російською

Україна має розірвати договір із Росією щодо Азовського моря, щоб забезпечувати туди безперешкодний доступ будь-яких кораблів третіх країн.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи плани українського уряду змінити статус Керченської протоки.

"Перше, що треба було зробити, це денонсувати угоду про спільне використання Азовського моря з Російською Федерацією. Такі ідеї пропонувалися ще влітку і восени минулого року, зокрема тодішнім уповноваженим президента з питань Криму Борисом Бабіним. Але чомусь вони не знайшли підтримки", — зазначив експерт.

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Мусієнко нагадав, що 12 жовтня 2018 року на засіданні РНБО було ухвалене рішення подати до Верховної Ради законопроект про внутрішні води України, про територіальне море з визначенням берегової і серединної лінії та інші акти.

"Після цього має бути розірваний договір про співпрацю з Російською Федерацією в Азовському морі. І, звісно, має бути визнання Керченської протоки міжнародною. Згідно з нормами міжнародного права, протоки є вільними для проходу будь-яких кораблів, зокрема кораблів третіх країн. А не дискримінаційно, як зараз, коли ми повинні з Росією погоджувати, які кораблі можуть пройти в українські порти", — заявив він.

За словами експерта, українським дипломатам і юристам необхідно виконувати свою роботу і бути готовими до сильного спротиву РФ. Тоді Росія "рано чи пізно буде змушена піти на поступки і почати виконувати такі рішення".

Новий статус Керченської протоки: розкрито план України на Азові

golos.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЗагострення в Азовському моріРосійсько-український конфлікт
Особа
Олександр Мусієнко
Місце
Україна
Теги
Азовське мореКерченська протока
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Россия пойдёт на уступки? Смешной ты, експерт.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Без согласия России изменить статус Керченского пролива не получится. Любые планы этого - пустое прожектерство. Еще чего доброго, тогда в Киеве захотят статус Татарского пролива изменить :)))
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