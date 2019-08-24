Новий глава ГПУ: в ЗМІ з'явилося прізвище

Президент Володимир Зеленський планує внести до Верховної Ради проект постанови, яким парламенту буде запропоновано дати згоду на призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором.

Як стало відомо LB.ua зі своїх джерел, він став головним претендентом на цю посаду. Але при цьому існує ймовірність, що генпрокурором буде нинішній в.о. глави СБУ Іван Баканов, а Рябошапка займе його посаду в СБУ.

Нагадаємо, в кінці липня Зеленський особисто підтвердив, що кандидатура Руслана Рябошапки як "крутого фахівця" розглядається на пост генпрокурора.

Руслан Рябошапка 24 канал

Колишній член Національного агентства з протидії корупції Руслан Рябошапка був головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики в штабі Зеленського.

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У травні Зеленський призначив його заступником голови Адміністрації президента (зараз – Офісу президента). Повідомлялося, що в офісі Зеленського Рябошапка буде займатися питаннями судової реформи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рябошапка повідомив, що Зеленський внесе до Верховної Ради проекти законів про винагороду для викривачів корупції.

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