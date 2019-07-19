"Нові обличчя" в українській політиці: Юсов назвав важливий нюанс

Українським виборцям, які пов'язують надії на зміни в країні з "новими обличчями" в політиці, треба звертати увагу також на досвід і життєвий шлях кандидатів у нардепи.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV український політик і громадський діяч Андрій Юсов.

"Коли ми говоримо про молодість – це тільки вік, але не завжди професіоналізм, патріотизм, порядність і інші речі. Олесь Довгий – досить молодий хлопець, як і багато інших, але навряд чи його можна назвати новим політиком", – зазначив громадський діяч.

"Коли ми говоримо про нових політиків – це ті люди, які успішно вже реалізувалися в якійсь іншій сфері, і незалежно від віку виявили бажання докласти зусиль і бути корисними для своєї громади, міста, країни", – додав він.

За словами Юсова, для Європи є абсолютною нормою, коли новий політик – це "людина за 40, за 50, а іноді навіть за 60 років".

На питання, чи можуть змінити ситуацію в країні люди, що народилися в 90-х роках, політик відповів: "Це зовсім не панацея. Тому що хоча ці люди не знають, що таке радянська влада і радянські репресії, ці люди можуть знати, що таке даішник-хабарник, як вирішувати питання в прокуратурі або як складати за гроші сесію".

При цьому Юсов вважає, що "у кожного покоління свої соціальні практики, і в кожному поколінні є свої гідні і чесні люди".

"У нас є як моральний авторитет приклад дисидентів, які змогли підняти в Радянському Союзі планку для всього світу і показати, якими повинні бути люди, якими повинні бути справжні громадяни. Безсумнівно, і в 90-х були такі чесні порядні люди. Тут тільки вік і автоматична заміна нам нічого не гарантує. Тільки досвід і життєвий шлях", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Юсов розповів, кому вигідна низька явка на виборах до Верховної Ради.

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