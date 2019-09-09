Нові функції та кадри: у Зеленського розкрили плани щодо реформи Генпрокуратури

Офіс Генерального прокурора буде окремою від Генпрокуратури структурою, значно меншою за функціями та кадровою кількістю.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає УНН. Уточнюється, що Офіс буде забезпечувати роботу глави ГПУ.

"Це буде зовсім інша структура, вона буде значно меншою за своїми функціями і, відповідно, кадровою численністю. Бо це будуть інші зовсім функції, які повинні будуть гарантувати, насамперед роботу Генерального прокурора, то, відповідно до цих нових функцій, ми й змінили назву", – сказав Рябошапка.

ГПУ Колаж

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що обласні осередки Генпрокуратури також будуть перейменовані в офіси регіональних прокурорів, а місцеві – в окружні прокуратури. Реформування ГПУ спричинить "чистку" всіх кадрів.

Руслан Рябошапка facebook.com/rouslan.riaboshapka

Як писав OBOZREVATEL, раніше:

Віталій Касько був призначений першим заступником генерального прокурора України.

Руслан Рябошапка одним із головних завдань ГПУ назвав регулярне залучення до відповідальності топчиновників.

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