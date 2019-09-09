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10 вересня • оновлено в 06:30
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Нові функції та кадри: у Зеленського розкрили плани щодо реформи Генпрокуратури

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Офіс Генерального прокурора буде окремою від Генпрокуратури структурою, значно меншою за функціями та кадровою кількістю.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає УНН. Уточнюється, що Офіс буде забезпечувати роботу глави ГПУ.

"Це буде зовсім інша структура, вона буде значно меншою за своїми функціями і, відповідно, кадровою численністю. Бо це будуть інші зовсім функції, які повинні будуть гарантувати, насамперед роботу Генерального прокурора, то, відповідно до цих нових функцій, ми й змінили назву", – сказав Рябошапка.

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ГПУ

ГПУ

Колаж

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що обласні осередки Генпрокуратури також будуть перейменовані в офіси регіональних прокурорів, а місцеві – в окружні прокуратури. Реформування ГПУ спричинить "чистку" всіх кадрів.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

facebook.com/rouslan.riaboshapka

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Теми
Реформи Зеленського Реформи в Україні
Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Теги
Генеральна прокуратура України політика
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