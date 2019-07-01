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"Нова влада – стара влада": Портников порівняв Зеленського з Януковичем

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Глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що війну на Донбасі можна зупинити, якщо зробити там російську регіональною мовою. Подібна риторика команди Володимира Зеленського свідчить про те, що до влади в країні прийшла оновлена версія Партії регіонів.

Таку думку озвучив український журналіст Віталій Портников на своєму Telegram-каналі. Він також підкреслив, що викладена позиція влади повністю спотворює суть конфлікту на сході України. Адже єдиною його причиною є російська військова агресія.

"Це твердження в точності повторює тези російської пропаганди, яка стверджує, що "повстання" на Донбасі розпочалося через страждань щодо мови. Але це – брехня. На Донбасі не було ніякого повстання, а було вторгнення російських диверсантів, а потім і регулярних військ і зрада місцевих чиновників і силовиків. Ось що там було. Ось чому на звільнених територіях Донбасу ніхто не говорить, що його утискають щодо мови", – зазначив Портников.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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"У мене там б*ндерівці!" Богдан запропонував зробити російську офіційною мовою на Донбасі

Журналіст нагадав, що жителі Донбасу – такі ж русифіковані українці, як і багато інших жителів східних і південних областей країни. І завдання держави – повернути людям рідну мову, а не сприяти збереженню позицій імперії за допомогою власних законів.

"Я вже й не знаю, що повинні ще сказати і зробити чиновники Зеленського, щоб українці зрозуміли: нова влада – це стара влада. Модернізована версія Партії регіонів, чиї наміри і дії призведуть до такої ж кризи і краху, як і дії їх попередників", – впевнений журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников вже помічав схожість між Зеленським та Януковичем. Він зазначив, що рішення суду про повернення київським проспектам радянських назв – не просто демонстрація реваншистських настроїв в судовій системі, а доказ того, що вона стане знаряддям хаосу.

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Особи
Віталій ПортніковВолодимир ЗеленськийАндрій БогданВіктор Янукович
Місце
Україна
Тег
Партія регіонів
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