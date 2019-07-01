"Нова влада – стара влада": Портников порівняв Зеленського з Януковичем

Глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що війну на Донбасі можна зупинити, якщо зробити там російську регіональною мовою. Подібна риторика команди Володимира Зеленського свідчить про те, що до влади в країні прийшла оновлена версія Партії регіонів.

Таку думку озвучив український журналіст Віталій Портников на своєму Telegram-каналі. Він також підкреслив, що викладена позиція влади повністю спотворює суть конфлікту на сході України. Адже єдиною його причиною є російська військова агресія.

"Це твердження в точності повторює тези російської пропаганди, яка стверджує, що "повстання" на Донбасі розпочалося через страждань щодо мови. Але це – брехня. На Донбасі не було ніякого повстання, а було вторгнення російських диверсантів, а потім і регулярних військ і зрада місцевих чиновників і силовиків. Ось що там було. Ось чому на звільнених територіях Донбасу ніхто не говорить, що його утискають щодо мови", – зазначив Портников.

Володимир Зеленський

Журналіст нагадав, що жителі Донбасу – такі ж русифіковані українці, як і багато інших жителів східних і південних областей країни. І завдання держави – повернути людям рідну мову, а не сприяти збереженню позицій імперії за допомогою власних законів.

"Я вже й не знаю, що повинні ще сказати і зробити чиновники Зеленського, щоб українці зрозуміли: нова влада – це стара влада. Модернізована версія Партії регіонів, чиї наміри і дії призведуть до такої ж кризи і краху, як і дії їх попередників", – впевнений журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников вже помічав схожість між Зеленським та Януковичем. Він зазначив, що рішення суду про повернення київським проспектам радянських назв – не просто демонстрація реваншистських настроїв в судовій системі, а доказ того, що вона стане знаряддям хаосу.

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