Нова очільниця МОЗ представила радників: стало відомо, хто вони

Новопризначена керівниця Міністерства охорони здоров'я України Зоряна Скалецька представила своїх радників.
Зустріч-знайомство міністра з колективом відомства відбулася в понеділок, 2 вересня, передає прес-служба Міністерства охорони здоров'я на сторінці у Facebook.
"Міністр у найближчі тижні планує зустрітися з кожним структурним підрозділом Міністерства охорони здоров'я України та представити план пріоритетів на перші 100 днів роботи", – сказано в повідомленні.
Зоряна Скалецька
facebook.com/zoryana.chernenko
Імена радників Скалецького оприлюднені "УП. Життя" з посиланням на джерела. За даними журналістів, ними стали:
Ольга Голубовська – позаштатний головний спеціаліст МОЗ при Раїсі Богатирьовій, керувала напрямком "інфекційні хвороби".
Голубовська
Громадське
Олександр Чумак – співвласник компанії виробництва медпрепаратів "ІнтерХім". Був помічником нардепа Олега Мусія, який за часів Богатирьової очолював Громадську раду при Міністерстві охорони здоров'я.
Чумак
Скрін відео
Дмитро Раїм – політтехнолог, засновник "Вільної школи журналістики", засновник Агентства кризових комунікацій "НЕТ".
Раїм
facebook.com/dmitro.raimov
Михайло Загрійчук – лікар-хірург, науковий співробітник у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України.
Загрійчук
KP.UA
Андрій Гук – заступник директора Державної установи "Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України". Член політичної партії "Свобода", експерт в охороні здоров'я.
Гук
facebook.com/andriy.huk
Андрій Семиволос – головний лікар в АПЗ "Київський міський дитячий діагностичний центр".
Семиволос
.facebook.com / andriy.semivolos
Олена Симоненко – старший проектний менеджер із децентралізації Офісу реформ Кабінету Міністрів України.
Симоненко
facebook.com/Simonenko.elena
Зоряна Скалецька на зустрічі з колективом
facebook.com/moz.ukr
Зоряна Скалецька на зустрічі з колективом
facebook.com/moz.ukr
Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький виправдався за переписку, в якій на фразу співрозмовника про те, що главою МОЗ може залишитися Уляна Супрун, він відповів: "х*й їм в д*пу!".
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!