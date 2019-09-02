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2 вересня • оновлено в 22:04
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Нова очільниця МОЗ представила радників: стало відомо, хто вони

2.2т Читати матеріал російською

Новопризначена керівниця Міністерства охорони здоров'я України Зоряна Скалецька представила своїх радників.

Зустріч-знайомство міністра з колективом відомства відбулася в понеділок, 2 вересня, передає прес-служба Міністерства охорони здоров'я на сторінці у Facebook.

"Міністр у найближчі тижні планує зустрітися з кожним структурним підрозділом Міністерства охорони здоров'я України та представити план пріоритетів на перші 100 днів роботи", – сказано в повідомленні.

Новини
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Зоряна Скалецька

Зоряна Скалецька

facebook.com/zoryana.chernenko

Імена радників Скалецького оприлюднені "УП. Життя" з посиланням на джерела. За даними журналістів, ними стали:

  • Ольга Голубовська – позаштатний головний спеціаліст МОЗ при Раїсі Богатирьовій, керувала напрямком "інфекційні хвороби".

Голубовська

Голубовська

Громадське

  • Олександр Чумак – співвласник компанії виробництва медпрепаратів "ІнтерХім". Був помічником нардепа Олега Мусія, який за часів Богатирьової очолював Громадську раду при Міністерстві охорони здоров'я.

Чумак

Чумак

Скрін відео

  • Дмитро Раїм – політтехнолог, засновник "Вільної школи журналістики", засновник Агентства кризових комунікацій "НЕТ".

Раїм

Раїм

facebook.com/dmitro.raimov

  • Михайло Загрійчук – лікар-хірург, науковий співробітник у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України.

Загрійчук

Загрійчук

KP.UA

  • Андрій Гук – заступник директора Державної установи "Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України". Член політичної партії "Свобода", експерт в охороні здоров'я.

Гук

Гук

facebook.com/andriy.huk

  • Андрій Семиволос – головний лікар в АПЗ "Київський міський дитячий діагностичний центр".

Семиволос

Семиволос

.facebook.com / andriy.semivolos

  • Олена Симоненко – старший проектний менеджер із децентралізації Офісу реформ Кабінету Міністрів України.

Симоненко

Симоненко

facebook.com/Simonenko.elena

Зоряна Скалецька на зустрічі з колективом

Зоряна Скалецька на зустрічі з колективом

facebook.com/moz.ukr

Зоряна Скалецька на зустрічі з колективом

Зоряна Скалецька на зустрічі з колективом

facebook.com/moz.ukr

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький виправдався за переписку, в якій на фразу співрозмовника про те, що главою МОЗ може залишитися Уляна Супрун, він відповів: "х*й їм в д*пу!".

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Особа
Зоряна Скалецька
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я політика
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