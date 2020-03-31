Зеленський подружився з Порошенком? У Раді намітилася нова більшість

У Верховній Раді України може бути створена коаліція з нардепів "Слуги народу", "Голосу" та "Європейської солідарності". Ймовірно, Володимиру Зеленському вдалося знайти спільну мову з Петром Порошенком та командою Святослава Вакарчука.

Про це йдеться у статті "Криза у "Слузі народу": як Зеленський подружився з "ЄС" і "Голосом", щоб ухвалити закони для МВФ" політичного журналіста OBOZREVATEL Віталія Тисячного. Завдяки підтримці цих двох фракцій Офісу президента вдалося протиснути через парламент закони про ринок землі та банки.

"Цього разу серйозну підтримку "Слузі народу" надали фракції "Голосу" та "Європейської солідарності". Практично в усіх голосуваннях. Для "Голосу" питання МВФ досить вагоме, тому за землю і банки голосували без особливих проблем", – зазначено в публікації.

Володимир Зеленський в Раді Офіс президента

У "Європейської солідарності" були свої причини для підтримки ініціатив. Якщо з законом щодо банків приблизно мотив зрозумілий – "насолити" Коломойському, то точний мотив із підтримки ринку землі поки визначити складно. Можливо, особисті гарантії безпеки для цілої низки нардепів. Свої голоси в усіх випадках дали позафракційні нардепи, а також група "Довіра", яка, судячи з усього, орієнтується на Офіс президента.

"Дана ситуація показова тим, що президент Володимир Зеленський вже не може 100% спиратися на свою фракцію. Якщо раніше він був змушений ситуативно шукати голоси для "підстрахування", то 30 березня під час голосування низки важливих рішень йому довелося безпосередньо домовлятися з опозиційними фракціями", – йдеться у матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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