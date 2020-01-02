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2 січня • оновлено в 13:30
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/ Політика

Нова голова Посольства США виступила із сильною промовою на підтримку України

1.7т
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Після закінчення місії Вільяма Тейлора Посольство США в Україні тимчасово очолила Крістіна Квін. У своєму першому відеозверненні вона висловила підтримку Україні та її шляху до Європи.

Ролик опублікували на офіційному YouTube-каналі Посольства США у Києві (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крістіна Квін

Крістіна Квін

Скріншот відео

"Доброго дня і з Новим роком! Мене звати Крітсіна Квін, і для мене честь працювати тимчасово повіреною у справах США в Україні. Я перебуваю в Україні вже шість місяців на посаді голови Місії США в Україні. Мені було приємно познайомитися з людьми під час перебування у Києві та подорожей у такі міста, як Львів і Дніпро. Я із захватом зустрічаю нові виклики і велику відповідальність на посаді керівника команди Посольства США в Україні", – сказала дипломатка.

Квін наголосила, що американська сторона тісно співпрацює з українськими партнерами заради просування спільних цілей.

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"В той час, коли керівництво Посольства змінюється, наша політика міцної підтримки України залишається стабільною. Команда нашого посольства і надалі працюватиме в тісному партнерстві з українським урядом і громадянським суспільством, підтримуючи територіальну цілісність і суверенітет України, а також реформи, які допоможуть країні стати успішною і побудувати своє європейське майбутнє", – наголосила вона.

Крім того, вона зазначила, що Україна досягла значного прогресу за той короткий час, який Квін перебуває на її території. В кінці звернення вона пообіцяла, що працюватиме над тим, щоб підтримка надавалася і надалі.

"Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з колегами у Києві і Вашингтоні, а також із нашими українськими партнерами заради подальшого зміцнення наших відносин. Дякую!" – підсумувала Квін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • про те, що Тейлор піде з посади тимчасово повіреного у справах США в Україні з 1 січня, стало відомо 19 грудня. Тоді ж Квін була названа його наступницею.

  • Тейлор змінив на посту посла США Марі Йованович, яка у травні залишила Україну. За федеральним законом він міг працювати на тимчасовій основі максимум 210 днів.

  • В кінці своєї каденції він записав звернення до громадян України, в якому похвалив її за прогрес у вирішенні конфлікту на Донбасі та висловивши підтримку від усіх політичних сил США.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Вільям Тейлор
Місце
Україна
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Александрович Валера
Александрович Валера
Лучше бы печеньки раздала
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Накосячившие американские дипломаты отбывают вна Уркаине наказание. Поэтому долго никто не хочет оставаться
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