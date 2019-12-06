"Один ворог і два партнери": Вакарчук назвав єдиного друга Зеленського на переговорах із Путіним

На переговорах лідерів України, Росії, Франції та Німеччини в "нормандському форматі" в президента Володимира Зеленського не буде друзів. Єдиним другом залишаться українські громадяни.

Таку думку лідер партії "Голос", народний депутат України Святослав Вакарчук висловив у прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 9 грудня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"У "нормандському форматі" на зустрічі в Парижі у президента Зеленського навпроти буде сидіти три людини. Двоє з них – це партнери, які будуть підтримувати прагнення України до миру, але мати свій власний порядок денний. І один представник країни, що захопила частину нашої території, позиція якого ворожа – максимально послабити українські позиції", – сказав політик.

Святослав Вакарчук Скрін відео

"Тобто там буде один ворог і два партнери. Але там не буде жодного друга. Єдиним другом президента Зеленського на цих переговорах буде народ України, який чекає і підтримує його бажання відстояти мир на українських інтересах. Я думаю, він про це пам'ятає", – продовжив нардеп.

Вакарчук додав, що таким другом Зеленському повинен стати кожен громадянин, який "хоче миру на українських умовах".

Як писав OBOZREVATEL, в ефірі ток-шоу Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей стане можливим тільки тоді, коли Україна буде повністю контролювати кордон із Росією.

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