Україна пішла на компроміс: Зеркаль назвала плюси та мінуси "нормандської" зустрічі

Зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна в "нормандському форматі" не привела до "зради", але фіксація "формули Штайнмаєра" є певним компромісом.

Таку думку в ефірі телеканалу "Прямий" висловила ексзаступниця міністра закордонних справ із питань європейської інтеграції Олена Зеркаль (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Найбільш позитивне – це те, що відбувся також обмін думками щодо газу, який не призвів до жодної зради. Це дуже позитивно.

На мій погляд, дуже позитивно те, що "Нафтогаз" зміг озвучити самому Путіну результат Стокгольмського арбітражу, і що це не політичне рішення, його треба виконувати, і ніщо не завадить Україні вимагати від Росії компенсацію за збитки, яких завдав "Газпром" Україні", – сказала вона.

Зеленський і Путін Колаж

"Із позитиву ще можу сказати, що фактично комюніке виглядає краще, ніж я сподівалася. З негативу можу сказати, що фіксація "формули Штайнмаєра" вже в комюніке для мене виглядає трохи занадто. Але я так розумію, що це був компроміс, на який пішли свідомо", – додала Зеркаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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