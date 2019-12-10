Україна пішла на компроміс: Зеркаль назвала плюси та мінуси "нормандської" зустрічі

Зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна в "нормандському форматі" не привела до "зради", але фіксація "формули Штайнмаєра" є певним компромісом.
Таку думку в ефірі телеканалу "Прямий" висловила ексзаступниця міністра закордонних справ із питань європейської інтеграції Олена Зеркаль (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Найбільш позитивне – це те, що відбувся також обмін думками щодо газу, який не призвів до жодної зради. Це дуже позитивно.
На мій погляд, дуже позитивно те, що "Нафтогаз" зміг озвучити самому Путіну результат Стокгольмського арбітражу, і що це не політичне рішення, його треба виконувати, і ніщо не завадить Україні вимагати від Росії компенсацію за збитки, яких завдав "Газпром" Україні", – сказала вона.
Зеленський і Путін
Колаж
"Із позитиву ще можу сказати, що фактично комюніке виглядає краще, ніж я сподівалася. З негативу можу сказати, що фіксація "формули Штайнмаєра" вже в комюніке для мене виглядає трохи занадто. Але я так розумію, що це був компроміс, на який пішли свідомо", – додала Зеркаль.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зустріч у Парижі 9 грудня стала першим самітом у "нормандському форматі" з 2016 року. У Єлисейському палаці зібралися лідери України, Німеччини, Франції та Росії – Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін (вся хроніка подій зібрана тут).
Зеленський і Путін вперше зустрілися особисто (до цього вони спілкувалися тільки телефоном). У рамках саміту президенти України і Росії поговорили тет-а-тет.
За підсумками "нормандської зустрічі" сторони підписали спільне комюніке. Було досягнуто домовленості про обмін полоненими, повне припинення вогню на Донбасі, розведення військ іще на трьох ділянках і подальшу роботу у "нормандському форматі".
Зеленський вельми позитивно оцінив підсумки саміту. Він наголосив, що Україні вдалося домогтися шести поставлених цілей без здачі національних інтересів.
Тим часом Путін заявив про розбіжності із Зеленським щодо Донбасу.
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