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10 грудня • оновлено в 22:43
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Україна пішла на компроміс: Зеркаль назвала плюси та мінуси "нормандської" зустрічі

4.7т
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Зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна в "нормандському форматі" не привела до "зради", але фіксація "формули Штайнмаєра" є певним компромісом.

Таку думку в ефірі телеканалу "Прямий" висловила ексзаступниця міністра закордонних справ із питань європейської інтеграції Олена Зеркаль (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Найбільш позитивне – це те, що відбувся також обмін думками щодо газу, який не призвів до жодної зради. Це дуже позитивно.

На мій погляд, дуже позитивно те, що "Нафтогаз" зміг озвучити самому Путіну результат Стокгольмського арбітражу, і що це не політичне рішення, його треба виконувати, і ніщо не завадить Україні вимагати від Росії компенсацію за збитки, яких завдав "Газпром" Україні", – сказала вона.

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"Із позитиву ще можу сказати, що фактично комюніке виглядає краще, ніж я сподівалася. З негативу можу сказати, що фіксація "формули Штайнмаєра" вже в комюніке для мене виглядає трохи занадто. Але я так розумію, що це був компроміс, на який пішли свідомо", – додала Зеркаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Олена Зеркаль
Місце
Україна
Теги
політика переговори щодо Донбасу нормандський формат видео Формула Штайнмаєра
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Зачем этих "экс" порохоботских везде таскают? Сами ни чертяки не сделали, а оценки дают какие-то. На ржавый крюк зеркалей и подобных...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а ведь стоит посмотреть на современную деградирующую Украину, послушать украинские патриотические лозунги, и как лгут и кривляются украинские политики, политологи и журналисты, и становится ясно, что Украина это государство-симулякр... все действия украинской власти все 30 лет незалежности симулируют государство, а такового, по большому счету, и нет вовсе___
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Petrov Valery
Petrov Valery
Zhikharev Dmitry, а в Роcсии не так? А лучше посмотрите разборки в парламенте Великобритании :)
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Petrov Valery
Petrov Valery
Забавно, что на конференции фрау Меркель проговорилась. О том, что совсем не против изменения Минских. Но что она тут может? У Пyтина позиция сильнее. В обмен на эту бумажку был предотвращен разгром украинской армии. А нaцикам разрешили несколько лет палить по окрестностям Дoнецка, не опасаясь вторжения poccийских вoйcк...
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