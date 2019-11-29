Головна Новини
30 листопада • оновлено в 10:52
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зустріч Зеленського і Путіна в Парижі: названі деталі проведення "нормандського саміту"

3.6т
Читати матеріал російською

Саміт у "нормандському форматі", запланований на 9 грудня в Парижі (Франція), відбудеться в Єлисейському палаці.

Про це поінформували в пресслужбі адміністрації президента республіки. У повідомленні також уточнюється, що зустріч "почнеться в перші години після полудня і завершиться ввечері".

Більш детальна програма, як додали в Єлисейському палаці, буде повідомлена пізніше.

Новини
"Не стане чарівною паличкою": Захарова їдко висловилася про "нормандську зустріч"

Відзначимо, в саміті візьмуть участь глава Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін.

Перша зустріч у "нормандському форматі" пройшла 6 червня 2014 року, остання – 19 жовтня 2016 року.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Колаж

Як писав OBOZREVATEL:

  • ЗМІ повідомляли, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" 24 або 26 листопада.

  • У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

  • Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч в "нормандському форматі" запланована на кінець листопада.

  • 15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня в Парижі.

  • Президент України сказав, що на саміті в "нормандському форматі" планує порушити питання конкретних термінів деокупації Донбасу і сподівається домовитися з Росією.

  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна може зіткнутися з непередбачуваними наслідками, якщо на зустрічі вирішить замінити Мінські угоди на щось інше.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Еммануель Макрон Ангела Меркель
Місце
Франція Париж
Теги
переговори щодо Донбасу нормандський формат політика
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
31
3
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
Сцыкуну надо перед встречей хорошо пополоскать ротик, а то Солнцеликий не любит, когда ему лижут грязным языком.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги