Зустріч Зеленського і Путіна в Парижі: названі деталі проведення "нормандського саміту"

Саміт у "нормандському форматі", запланований на 9 грудня в Парижі (Франція), відбудеться в Єлисейському палаці.

Про це поінформували в пресслужбі адміністрації президента республіки. У повідомленні також уточнюється, що зустріч "почнеться в перші години після полудня і завершиться ввечері".

Більш детальна програма, як додали в Єлисейському палаці, буде повідомлена пізніше.

Відзначимо, в саміті візьмуть участь глава Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін.

Перша зустріч у "нормандському форматі" пройшла 6 червня 2014 року, остання – 19 жовтня 2016 року.

Володимир Зеленський і Володимир Путін Колаж

Як писав OBOZREVATEL:

ЗМІ повідомляли, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" 24 або 26 листопада.

У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч в "нормандському форматі" запланована на кінець листопада.

15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня в Парижі.

Президент України сказав, що на саміті в "нормандському форматі" планує порушити питання конкретних термінів деокупації Донбасу і сподівається домовитися з Росією.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна може зіткнутися з непередбачуваними наслідками, якщо на зустрічі вирішить замінити Мінські угоди на щось інше.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!