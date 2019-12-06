"У Путіна є маніакальна ідея": Парубій попередив Зеленського перед "нормандською" зустріччю

Президент Росії Володимир Путін хоче повернення Кремлю того рівня впливу, який був у Москві при СРСР.

Про це спікер Верховної Ради України 8-го скликання Андрій Парубій заявив в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 9 грудня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Мета Путіна одна – взяти повністю під контроль і Молдову, і Білорусь, і Грузію. Але Україну він перш за все хоче взяти під контроль", – сказав він.

Андрій Парубій у студії "Свободи слова" Скрін відео

"У нього є маніакальна ідея – відновлення геополітичної могутності Кремля, яка була за часів Радянського Союзу. Але вони [росіяни] розуміють, що імперія не має жодних шансів без України, тому для нього ключове питання – це поразка України й контроль над усією Україною.

Тому для нього вкрай важливо сьогодні знайти "багатоходівку", яка була і в Білорусі, і в Молдові, для того щоб поставити під контроль українську владу – і виконавчу, і законодавчу, чого ми не дозволили йому зробити в 2014 році, коли спільно вийшли на Майдан", – продовжив Парубій.

Андрій Парубій у студії "Свободи слова" Скрін відео

"Сьогодні мета та ж. Чому в нас тривога, чому ми збираємося на Майдан? Тому що ця тривога занадто велика. Тому що ми бачили, коли поразки, які приходили в Україну, носили нищівний характер, тому тут дуже важлива позиція і солідарність всього українського суспільства", – додав політик.

Андрій Парубій у студії "Свободи слова" Скрін відео

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, в ефірі ток-шоу Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей стане можливим тільки тоді, коли Україна буде повністю контролювати кордон із Росією.

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