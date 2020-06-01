Жодних світських бесід? У Зеленського задумали створити свій пул журналістів

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко виступив за створення в Україні президентського пулу ЗМІ.

За його словами, в ньому має бути приблизно 20-25 журналістів, але й від інших ніхто "закриватися" нібито не збирається. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Вести".

"Думаю, нам необхідний пул журналістів, які ходять на пресконференції або брифінги. У ньому має бути 20-25 представників ЗМІ, не більше – так робиться в різних країнах Європи, у США", – сказав нардеп.

В ОП хочуть створити пул журналістів для президента

Тимошенко підкреслив, що саме за таких умов розмова з главою держави або іншими головними політиками "вийде предметною і продуктивною".

Заступник голови Офісу президента підкреслив, що від представників інших засобів масової інформації той не буде "закриватися". Зокрема, в ОП відповідатимуть на їхні запити і "відправлятимуть до них главу Офісу або його заступників".

"Розуміємо, що буде багато незадоволених. Але це найпродуктивніша і найбільш робоча схема. Щоб прийшли 25 акредитованих журналістів й отримали 25 відповідей. Інакше це перетворюється на процес обміну думками з президентом, самоствердження, світські бесіди", – вважає Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави", яким пропонувалося посилити відповідальність ЗМІ за порушення інформаційного законодавства.

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