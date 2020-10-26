Нинішній мер Сум лідирує на місцевих виборах – екзитпол
Нинішній мер Сум Олександр Лисенко займає лідируюче положення на місцевих виборах.
Про це говорять попередні підрахунки, які веде штаб одного з кандидатів в міські голови Володимира Лободіна ("За майбутнє").
За їхніми даними, станом станом на 06:00 26 жовтня оброблено більше половини виборчих дільниць (63 з 120). Всього проголосували 32 740 виборців.
Відзначається, перша трійка лідерів в мери Сум виглядає так:
Олександр Лисенко (ВО "Батьківщина")
Вадим Акперов (Європейська солідарність)
Татьяна Рябуха (Слуга народу)
Крім того, за попередніми підрахунками голосів у місцеву раду лідирує "Батьківщина", далі йдуть ОПЗЖ і "Європейська Солідарність". На 4-му місці "Слуга народу", після "Сила і честь".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ЦВК озвучила офіційні дані про явку на виборах-2020.
ЦВК назвала кількість виборців на місцевих виборах в Україні.
У ЦВК повідомили, коли назвуть остаточні результати виборів.