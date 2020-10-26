Нинішній мер Сум лідирує на місцевих виборах – екзитпол

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
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Нинішній мер Сум лідирує на місцевих виборах – екзитпол

Нинішній мер Сум Олександр Лисенко займає лідируюче положення на місцевих виборах.

Про це говорять попередні підрахунки, які веде штаб одного з кандидатів в міські голови Володимира Лободіна ("За майбутнє").

За їхніми даними, станом станом на 06:00 26 жовтня оброблено більше половини виборчих дільниць (63 з 120). Всього проголосували 32 740 виборців.

Відзначається, перша трійка лідерів в мери Сум виглядає так:

  • Олександр Лисенко (ВО "Батьківщина")

  • Вадим Акперов (Європейська солідарність)

  • Татьяна Рябуха (Слуга народу)

Нинішній мер Сум лідирує на місцевих виборах – екзитпол

Крім того, за попередніми підрахунками голосів у місцеву раду лідирує "Батьківщина", далі йдуть ОПЗЖ і "Європейська Солідарність". На 4-му місці "Слуга народу", після "Сила і честь".

Нинішній мер Сум лідирує на місцевих виборах – екзитпол

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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