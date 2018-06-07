Німецький гігант агрохіму Bayer завершив історичне поглинання Monsanto

Агрохімічний концерн Bayer остаточно завершив процедуру поглинання свого найбільшого дотеперішнього конкурента - американської компанії Monsanto. Вартість угоди склала 63 мільярди доларів.Німецький фармацевтичний та агрохімічний велетень - концерн Bayer - остаточно завершив процедуру із поглинання американської компанії Monsanto. Про це у четвер, 7 червня, повідомила німецька компанія.

За її даними, власники Monsanto отримали по 128 доларів США за акцію. Тепер Bayer є "єдиним власником компанії Monsanto", йдеться у повідомленні. Після поглинання, яке коштувало Bayer загалом 63 мільярди доларів, німецька компанія стане найбільшим у світі виробником пестицидів та насіння. "В майбутньому ми зможемо зробити все найкраще для виробництва більш здорової та доступної їжі", - заявив генеральний директор Bayer Вернер Бауманн (Werner Baumann).

Угода стала "важливою віхою" в реалізації концепції "створення агробізнесу, який допомагає фермерам продуктивно і стійко працювати - на благо світу і споживачів", заявив генеральний директор Monsanto Х'ю Грант. Раніше Bayer повідомила, що в майбутньому назва Monsanto зникне, а її акції більше не будуть торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Переговори щодо угоди Bayer та Monsanto тривали з 2016 року. Придбання стало найдорожчим для компанії Bayer за всю історію її існування. Концерн очікує, що вже через три роки після купівлі зможе збільшити свій річний прибуток на близько 1,5 мільярда доларів.

Раніше екологи закликали не допустити злиття двох гігантів хімічної галузі. Є побоювання, що створення в результаті такого об'єднання біотехнологічної мегакомпанії призведе до ще більшої залежності селян від компаній-монополістів та збільшення масштабів використання хімзасобів захисту рослин. Також є небезпека скорочення кількості видів, побоюються екологи.