Німеччина депортувала до Кабула 46 афганців

Літак з депортованими афганцями приземлився в аеропорту Кабула вранці у середу. З 2016 року з Німеччини до Афганістану вислано 350 осіб.Німеччина вислала до Афганістану 46 осіб, якім було відмовлено у наданні притулку. Вранці у середу, 15 серпня, літак з ними приземлився в Кабулі, повідомила адміністрація аеропорту. 25 з цих осіб вислали з Баварії. Серед них було сім правопорушників, що були засуджені через завдання тілесних ушкоджень, правопорушення з наркотиками та насильство, повідомив глава МВС Баварії Йоахім Геррманн (Joachim Herrmann).

"Той, хто повинен залишити країну, а також вчинив злочини в Німеччині, є ризиком для безпеки. Його депортація є пріоритетом", - заявив Геррманн. За його словами, нині немає обмежень на депортацію до Афганістану.

Напередодні увечері у центрі Мюнхена відбулась акція протесту проти депортації афганців, передає агенція AFP. За даними Баварської ради з питань біженців, у протесті взяли участь близько 700 людей. Противники депортацій до Афганістану вважають, що ситуація з безпекою в країні не дозволяє висилати туди осіб, яким відмовлено у наданні притулку у Німеччині.

З 2016 року це вже 15 групова депортаціядо Афганістану. Загалом з грудня 2016 року в Афганістан були вислані 350 осіб, яким відмовили в наданні притулку в Німеччині. У липні 23-річний афганець наклав на себе руки через тиждень після висилки з ФРН.