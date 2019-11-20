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20 листопада • оновлено в 11:49
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"Нікому не кажіть": Зеленський хоче міняти нардепів

6.1т
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Президент України Володимир Зеленський вважає, то вже настав час міняти нинішніх українських нардепів.

Такі словами пролунали від нього 20 листопада під час спілкування з дітьми на Всеукраїнському форумі "Україна росте разом зі мною", передає ТСН.

Під час розмови з однією з учасниць форуму Зеленський заявив, що "Україна має бути свіжою".

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"Дашо, підтягуйте таких як ви до Верховної Ради. Нікому не кажіть, але вже треба міняти і цих (депутатів. – Ред.)", – сказав Зеленський.

Зеленський хоче міняти нардепів

Зеленський хоче міняти нардепів

Liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада, на закритому засіданні фракції "Слуга народу" виключили з її лав народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
В детском саду пообещал?
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Скирда Женя
Скирда Женя
Вас всех уже менять нужно, все ваши обещания (основные на которые и повелось 73 % наивных идиотов) оказалось стопроцентной ложью!!! И что ещё смешнее для 25% населения , так это ТО ЧТО ВЫ ДАЖЕ НЕ СТАЛИ ПЫТАТЬСЯ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЕЩАНИЯ!!!!!
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tosirova tossika
tosirova tossika
уже выборами и майданами стали самым нищим хутором в цээвропе....уже и население вдвое сократилось вновь , скоро придут новые и аборигены точно запануют ! любо-дорого смотреть как имеют пустоголовых украинцев !
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