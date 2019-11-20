"Нікому не кажіть": Зеленський хоче міняти нардепів

Президент України Володимир Зеленський вважає, то вже настав час міняти нинішніх українських нардепів.

Такі словами пролунали від нього 20 листопада під час спілкування з дітьми на Всеукраїнському форумі "Україна росте разом зі мною", передає ТСН.

Під час розмови з однією з учасниць форуму Зеленський заявив, що "Україна має бути свіжою".

"Дашо, підтягуйте таких як ви до Верховної Ради. Нікому не кажіть, але вже треба міняти і цих (депутатів. – Ред.)", – сказав Зеленський.

Зеленський хоче міняти нардепів Liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада, на закритому засіданні фракції "Слуга народу" виключили з її лав народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова.

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