От дивуюся "Слугам народу": то вони братів, кумів, сусідів, однокурсників і бізнес-партнерів депутатами й начальниками поробили; то недоторканність вже не хочуть скасовувати. Тепер Разумков розповідає, що зарплата в 50 тис. грн недостатня для народного депутата та не відповідає європейському рівню, тому її треба підвищити. Особливо цинічно така заява виглядає у співвідношенні з мінімальною пенсією та зарплатою і (поки що) відсутністю корисної дії від нинішнього складу парламенту.

Мабуть треба нагадати, що в Європі використовують іншу практику. У 2018 році депутати невоюючої Польщі проголосували за те, щоб скоротити на 20% свої зарплати, таким чином зекономивши 3 млн євро.

Забули певно, що обіцяли служити народу, а не Мамоні!

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