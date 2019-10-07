Якось буденно пройшов факт ухвалення Програми діяльності Уряду Гончарука. А насправді, є над чим поміркувати. Нині наймолодший уряд в Європі може називатися й найліберальнішим урядом світу.

Перше. Зміст Програми яскраво ліберальний і зводиться до простих формул ще класичного лібералізму (або як каже Стефанчук – лібертаріанства) і вже не практикується у державній політиці у жодній з відомих мені країн. Можливо за винятком низки африканських чи латиноамериканських держав, які знаходяться під жорсткою опікою МВФ. Також, більшість урядовців до приходу у владу визначали себе як космополіти.

Отож, стратегічний документ влади передбачає:

– продати все державне майно;

– продати землю сгпризначень без жодних обмежень;

– відмовитися від державного впливу на гуманітарну політику. Для прикладу: відмова від державного замовлення у виші, плани скоротити 70% держвузів та зменшити кількість стипендій;

– скорочення соціальних програм, для прикладу пропозиція зменшити пільги для учасників бойових дій, тощо.

Друге. Склад Уряду сформовано з працівників міжнародних та українських фінансових компаній та ліберальної частини уряду Яценюка, Гройсмана і частини депутатів Самопомочі.

Третє. Голосування за Програму уряду продемонструвало вкрай низьку підтримку ліберальної доктрини – лише 236 голосів. До 225 депутатів “Слуги народу” долучилися дружні до Коломойського депутати, кілька колишніх членів фракції Порошенка і друг та соратник Яценюка – Іванчук!

Як відомо, затвердження Програми діяльності гарантує Уряду мінімум 1 рік роботи. Саме тому, мусимо вкотре готуватися до нових владних експериментів над країною і суспільством щонайменше протягом року.

І найважливіше, треба бути готовими застосовувати ВСІ ЗАКОННІ методи, щоб захистити конституційні засади нашої держави визначені статтею 1 Основного закону:

Україні є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся