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7 жовтня • оновлено в 18:00
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Найліберальніший Уряд світу в Україні: як з ним боротись?

3.4т

Якось буденно пройшов факт ухвалення Програми діяльності Уряду Гончарука. А насправді, є над чим поміркувати. Нині наймолодший уряд в Європі може називатися й найліберальнішим урядом світу.

Перше. Зміст Програми яскраво ліберальний і зводиться до простих формул ще класичного лібералізму (або як каже Стефанчук – лібертаріанства) і вже не практикується у державній політиці у жодній з відомих мені країн. Можливо за винятком низки африканських чи латиноамериканських держав, які знаходяться під жорсткою опікою МВФ. Також, більшість урядовців до приходу у владу визначали себе як космополіти.

Отож, стратегічний документ влади передбачає:

– продати все державне майно;

– продати землю сгпризначень без жодних обмежень;

– відмовитися від державного впливу на гуманітарну політику. Для прикладу: відмова від державного замовлення у виші, плани скоротити 70% держвузів та зменшити кількість стипендій;

– скорочення соціальних програм, для прикладу пропозиція зменшити пільги для учасників бойових дій, тощо.

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Друге. Склад Уряду сформовано з працівників міжнародних та українських фінансових компаній та ліберальної частини уряду Яценюка, Гройсмана і частини депутатів Самопомочі.

Третє. Голосування за Програму уряду продемонструвало вкрай низьку підтримку ліберальної доктрини – лише 236 голосів. До 225 депутатів “Слуги народу” долучилися дружні до Коломойського депутати, кілька колишніх членів фракції Порошенка і друг та соратник Яценюка – Іванчук!

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Як відомо, затвердження Програми діяльності гарантує Уряду мінімум 1 рік роботи. Саме тому, мусимо вкотре готуватися до нових владних експериментів над країною і суспільством щонайменше протягом року.

І найважливіше, треба бути готовими застосовувати ВСІ ЗАКОННІ методи, щоб захистити конституційні засади нашої держави визначені статтею 1 Основного закону:

Україні є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
короче, все будет Коломойский
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Пан Томенко, про що це ви? Либерализм (от лат. liberalis — свободный) . Все министры подобраны офисом президента. Президент раздает поручения кабинету министров. Премьер говорит о «камертоне» с которым он сверяет свои действия… Все в стране полностью контролируется одним человеком или очень ограниченной группой лиц. Свобода, однако.
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg, У Виталия Портникова был пост: «Украина на пороге карикатурного авторитаризма.» https://twitter.com/portnikov/status/1168766062931976192 При карикатурном авторитаризме карикатурным будет не только «либеральное правительство», но и его действия. Например, карикатура на «продати все держмайно»: Продать лакомые куски своим и бесплатно или с доплатой от государства. Пример реализации: довести до банкротства ГП Центрэнерго, а после приватизировать с доплатой.
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