До історії питання.

Як відомо, ухвалення нового Виборчого кодексу на засадах пропорційної системи і з відкритими списками було однією із головних політичних обіцянок влади після Революції Гідності. І такий законопроект зареєстрували представники коаліції "Європейська Україна" 2 жовтня 2015 року. Після більш як дворічної паузи законопроект ухвалили у першому читанні - 7 листопада 2017 року. Далі - 9 РАЗІВ було перенесено його розгляд у 2 читанні.

За 10 днів до парламентських виборів, тобто 11 липня 2019 року, та з 17 спроби Виборчий кодекс ухвалено у другому читанні.

12 липня - було розглянуто Постанову Писаренка-Святаша про скасування результатів голосування за Виборчий кодекс на підставі статті 47 Регламенту ВР. Скасування Закону підтримало всього 2 депутати і таким чином, його підписання було розблоковано.

Далі у відповідності із статтею 130 Регламенту "не пізніш як у десятиденний строк" текст Закону оформляється головним комітетом та візується відповідальними особами.

Голова ВР підписує поданий на підпис Закон не раніше двох і не пізніше п‘яти днів з дня його подання.

Таким чином, новий Виборчий кодекс мусив бути підписаний Головою ВР Парубієм

не пізніше як за 15 днів після голосування 12 липня. Нині минуло 45 днів, а отже А.Парубій вже 30 днів порушує приписи та вимогу статті 130 регламенту ВР України!

Як бачите, на відповідній офіційній сторінці ВР досі міститься надпис "готується на підпис".

Новини Про парламентську коаліцію та опозицію в законі

Що ж відбувається нині?

Я так розумію, що ухвалення нового Виборчого кодексу за 10 днів до виборів виконало свою тактичну передвиборчу функцію в інтересах щонайменше однієї партії. Натомість, остаточний текст закону залишився загадкою для всіх депутатів, які за нього голосували і досі йде дискусія про реальний текст закону, який треба підписувати.

Яка доля нового Виборчого кодексу?

Регламент, звісно, не передбачив механізму реагування на всі законодавчі форс-мажори, тобто незаконні дії високопосадовців.

Саме тому, якщо до 29 серпня Закон не буде підписано нинішнім Головою ВР 8 скликання Парубієм, "історичний і вікопомний", новий Виборчий кодекс може перетворитися лише на паперову згадку про спробу узаконення відкритих списків. А ВР 9 скликання повинна знову розпочати роботу над Виборчим кодексом.

Отож, маємо ще 3 дні, щоб зрозуміти куди зник Виборчий кодекс і якою буде остаточна доля однієї з найгучніших політичних обіцянок попередньої влади!

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