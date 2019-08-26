Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Блоги - Політика

Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Куди зник новий Виборчий кодекс?

3.3т

До історії питання.

Як відомо, ухвалення нового Виборчого кодексу на засадах пропорційної системи і з відкритими списками було однією із головних політичних обіцянок влади після Революції Гідності. І такий законопроект зареєстрували представники коаліції "Європейська Україна" 2 жовтня 2015 року. Після більш як дворічної паузи законопроект ухвалили у першому читанні - 7 листопада 2017 року. Далі - 9 РАЗІВ було перенесено його розгляд у 2 читанні.

Новини
Політичний туризм в Україні, або Маршрути марнотратства влади

За 10 днів до парламентських виборів, тобто 11 липня 2019 року, та з 17 спроби Виборчий кодекс ухвалено у другому читанні.

12 липня - було розглянуто Постанову Писаренка-Святаша про скасування результатів голосування за Виборчий кодекс на підставі статті 47 Регламенту ВР. Скасування Закону підтримало всього 2 депутати і таким чином, його підписання було розблоковано.

Далі у відповідності із статтею 130 Регламенту "не пізніш як у десятиденний строк" текст Закону оформляється головним комітетом та візується відповідальними особами.

Голова ВР підписує поданий на підпис Закон не раніше двох і не пізніше п‘яти днів з дня його подання.

Таким чином, новий Виборчий кодекс мусив бути підписаний Головою ВР Парубієм

не пізніше як за 15 днів після голосування 12 липня. Нині минуло 45 днів, а отже А.Парубій вже 30 днів порушує приписи та вимогу статті 130 регламенту ВР України!

Як бачите, на відповідній офіційній сторінці ВР досі міститься надпис "готується на підпис".

Новини
Про парламентську коаліцію та опозицію в законі

Що ж відбувається нині?

Я так розумію, що ухвалення нового Виборчого кодексу за 10 днів до виборів виконало свою тактичну передвиборчу функцію в інтересах щонайменше однієї партії. Натомість, остаточний текст закону залишився загадкою для всіх депутатів, які за нього голосували і досі йде дискусія про реальний текст закону, який треба підписувати.

Яка доля нового Виборчого кодексу?

Регламент, звісно, не передбачив механізму реагування на всі законодавчі форс-мажори, тобто незаконні дії високопосадовців.

Новини
Не можна одночасно народу й Мамоні служити!

Саме тому, якщо до 29 серпня Закон не буде підписано нинішнім Головою ВР 8 скликання Парубієм, "історичний і вікопомний", новий Виборчий кодекс може перетворитися лише на паперову згадку про спробу узаконення відкритих списків. А ВР 9 скликання повинна знову розпочати роботу над Виборчим кодексом.

Отож, маємо ще 3 дні, щоб зрозуміти куди зник Виборчий кодекс і якою буде остаточна доля однієї з найгучніших політичних обіцянок попередньої влади!

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
3
Смішно
26
Цікаво
16
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Соломко Олесь
Соломко Олесь
Схоже, що нова парламентська більшість ще менше, ніж попередня, буде зацікавлена в ухваленні нового виборчого кодексу і його головної новели - проведення виборів до ВРУ за пропорціною виборчою системою з відкритими списками. Для мене виглядає очевидним, що за такою виборчою системою нинішня правляча партія навряд чи знову набере абсолютну більшість голосів. А тому прогнозую, що для ухвалення нового Виборчого кодексу нова влада нічого не буде робити. А якщо буде, то цей ключевий пункт буде "вихолощений". І я буду дуже радий, якщо помилюся!)))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
voznyk ruslan
voznyk ruslan
І Зеленський не правий був, що дострокові вибори влаштував? Через ось таке "працездатне" восьме скликання...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
5
Соломко Олесь
Соломко Олесь
Домбровска Катерина, я з нетерпінням чекаю початку роботи роботи ВР нового скликання. Ото буде Квартал так Квартал!))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
voznyk ruslan, почекай, ми ще побачимо наших нових "працелюбів та трудоголіків" у всій красі ))))... тоді й будеш обурюватись попередньою владою.
Показати коментар повністю
Відповісти
6
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...