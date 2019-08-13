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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Багаті стали ще багатшими, а бідні – ще біднішими

3.8т

Сьогодні на прес- конференції в УНІАН пояснив нашу позицію щодо потреби відміни чи призупинення державного фінансування політичних партій.

Нагадаю, що наша петиція за 22 дні вже набрала більш як 25 тисяч.

Отож:

  1. Я ЗА європейський підхід щодо бюджетного фінансування партій, які не повинні залежати від олігархів,

    але я проти української практики фінансування із бюджету політичної реклами партійних лідерів на олігархічних каналах;

    2, Я проти виділення із бюджету більш як 5 МІЛЬЯРДІВ гривень за 5 років партіям у воюючій країні, бо в бюджеті 2019 року влада спромоглася виділити 826 мільйонів гривень на житло для військослужбовців і 1 215 мільйонів на лікування, реабілітацію та профілактику для всіх учасників Бойових дій;

  2. Я проти виділення із бюджету більш як 5 МІЛЬЯРДІВ гривень за 5 років партіям у бідній країні, де тотально недофінансовуються соціальні програми, охорона здоров‘я, освіта, культура і спорт..;

  3. Я проти виділення із бюджету більш як 5 МІЛЬЯРДІВ гривень за 5 років партіям в корупційній країні, де реальними господарям партій, які отримують кошти громадян є ті ж таки олігархів!

    Ми всі громадяни України є платниками податкі і всі ми повинні визначати як їх правильно і справедливо використовувати, щоб багаті не ставали ще багатшими, а білні ще біднішими!

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Багаті стали ще багатшими, а бідні – ще біднішими

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Кожен олігар під себе створює свою партію. Не обов'язково він її буде очолювати, це щоб ніхто не здогадався, але буде стовідсотковий контроль за партією з його боку. Це ж кому таке в голову прийшло, щоб за рахунок українського платника податків фінансувати партії багатіїв. Це таки ганьба, терміново заборонити витрачати на олігархів народні кошти.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Степанкова Людмила, таку, в нас то ж не партії, типу - лейбористів, консерваторів,демократів, республіканців, соціал-демократів, комуністів, соціалістів, роялістів і тп. В нас просто проекти створені під лідера з купою різноманітних людей, без програм. Всі і за життя, і слуга, і солідарность, ішарія, і оппоблок, і батьківщина, голос, сила з честю, гройсмана і тп
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