"Ніхто нічого не підписував": у Зеленського пояснили скандал довкола "формули Штайнмаєра"

Україна офіційно не підписувала "формулу Штайнмаєра" щодо Донбасу.

Представник України країни в ТКГ Леонід Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка про узгодження цього плану, написав у Facebook народний депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.

"Загальний напрямок – Україна рухається до припинення кровопролиття на Донбасі. Не поступаючись водночас нічим принциповим – ні територіальною цілісністю, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати Мінські домовленості. Нюанси – вчора ніхто нічого не підписував. Представник України в ТКГ Леонід Кучма письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка про те, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками глав держав "нормандського формату" в Мінську 1 вересня 2019 року", – пояснив політик.

Він додав, що в змісті формулювання йдеться про порядок застосування рішень "щодо особливостей" місцевих виборів в ОРДЛО на тимчасовій основі й на постійній після них.

"Все інше – предмет для переговорів, результати яких втілюватимуться в життя не змінами в Конституцію, а законами України, ухвалює Верховна Рада України", – підсумував Яременко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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