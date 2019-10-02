"Ніхто нічого не підписував": у Зеленського пояснили скандал довкола "формули Штайнмаєра"

Україна офіційно не підписувала "формулу Штайнмаєра" щодо Донбасу.
Представник України країни в ТКГ Леонід Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка про узгодження цього плану, написав у Facebook народний депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.
"Загальний напрямок – Україна рухається до припинення кровопролиття на Донбасі. Не поступаючись водночас нічим принциповим – ні територіальною цілісністю, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати Мінські домовленості. Нюанси – вчора ніхто нічого не підписував. Представник України в ТКГ Леонід Кучма письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка про те, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками глав держав "нормандського формату" в Мінську 1 вересня 2019 року", – пояснив політик.
Він додав, що в змісті формулювання йдеться про порядок застосування рішень "щодо особливостей" місцевих виборів в ОРДЛО на тимчасовій основі й на постійній після них.
"Все інше – предмет для переговорів, результати яких втілюватимуться в життя не змінами в Конституцію, а законами України, ухвалює Верховна Рада України", – підсумував Яременко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
18 вересня росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко натомість заявив, що погодився на неї ще 2 вересня.
В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження "формули".
19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.
Також була озвучена позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що українська сторона не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.
У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.
Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня виступив із екстреною заявою про ситуацію на Донбасі й гучну "формулу Штайнмаєра".
У мережі опублікували документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.
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