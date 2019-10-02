Головна Новини
2 жовтня • оновлено в 14:01
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Ніхто нічого не підписував": у Зеленського пояснили скандал довкола "формули Штайнмаєра"

4.4т Читати матеріал російською

Україна офіційно не підписувала "формулу Штайнмаєра" щодо Донбасу.

Представник України країни в ТКГ Леонід Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка про узгодження цього плану, написав у Facebook народний депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.

"Загальний напрямок – Україна рухається до припинення кровопролиття на Донбасі. Не поступаючись водночас нічим принциповим – ні територіальною цілісністю, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати Мінські домовленості. Нюанси – вчора ніхто нічого не підписував. Представник України в ТКГ Леонід Кучма письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка про те, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками глав держав "нормандського формату" в Мінську 1 вересня 2019 року", – пояснив політик.

Новини
"Формула Штайнмаєра": Вакарчук раптово звернувся до українців. Відео

Він додав, що в змісті формулювання йдеться про порядок застосування рішень "щодо особливостей" місцевих виборів в ОРДЛО на тимчасовій основі й на постійній після них.

"Все інше – предмет для переговорів, результати яких втілюватимуться в життя не змінами в Конституцію, а законами України, ухвалює Верховна Рада України", – підсумував Яременко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особи
Богдан Яременко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Донбас
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
51
24
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
офигеть - классная формула, если каждый теперь объясняет ее по разному!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Че думали самые хитренькие? Выполните как миленькие иначе расчленение этого позорного искусственного недообоазования
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Понтелеймон Кулиш, помня вашу вчерашнюю броваду, ты теперь выглядишь комично. Сыграли куем на твоей голове
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
зеленский должен застрелиться или мы ему поможем
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
2 из 3 ответов | показать все
Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Кожедуб ruslan, и еще 73% долб....в!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
руденко евгений
руденко евгений
Кожедуб ruslan, кто "мы"? А вам помочь не надо застрелиться?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel